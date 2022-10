Laufenburg Ohne gültigen Führerausweis unterwegs: Motorradfahrer kollidiert mit Rehbock Ein Motorradlenker kollidierte in der Nacht auf Donnerstag in Laufenburg mit einem Rehbock. Abklärungen zeigten, dass er keinen Führerausweis für das Motorrad hatte.

Am Mittwoch um 23.30 Uhr fuhr ein Motorradlenker in Laufenburg in Richtung Ampfernhöhe. Dabei kam es gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau zur Kollision mit einem Rehbock. Der 36-Jährige stürzte zu Boden und sich dabei mittelschwer. Er wurde zwecks Behandlung mit der Sanität ins Spital transportiert, schreibt die Kantonspolizei weiter. Der Rehbock verschwand mit unbekannten Verletzungen im Wald.

Der Jagdaufseher wurde nach Laufenburg aufgeboten, um nach dem Tier zu suchen. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden. Die Kantonspolizei Aargau stellte fest, dass das Motorrad nicht eingelöst war. Zudem verfügte der Fahrer nicht über die benötigte Führerausweiskategorie. Weil der Verdacht auf Drogeneinflusses bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an. (fan)

