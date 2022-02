Laufenburg Im Untergrund schlummerte ein Geheimnis: Archäologe entdeckt Keller aus dem 16. Jahrhundert – in letzter Sekunde Das alte Bauernhaus an der Kleinstadt 4 im Laufenburger Ortsteil Sulz soll einem Neubau weichen. Bei den Vorbereitungen zum Abriss wurde allerdings ein spektakulärer Fund gemacht: Im Herzen des alten Bauernhauses wurden Gewölbekeller, Schlitzfenster und Mauern aus dem 16. Jahrhundert entdeckt. Ein Teil davon soll erhalten bleiben.

Kantonsarchäologe Reto Bucher zeigt den gefundenen Keller. Dieser stammt aus dem 16. Jahrhundert. Nils Hinden / Aargauer Zeitung

Am Montag soll der Abriss eines alten Mehrfamilienhauses an der Kleinstadt 4 in Sulz beginnen. Die Stadt Laufenburg plant, auf dem Grundstück ein neues Gebäude mit acht Wohnungen zu erbauen.

Bei einer Begehung am Mittwoch stand allerdings nicht der geplante Neubau im Zentrum, sondern das alte Bauernhaus, das nächste Woche dafür abgebrochen werden soll. Denn Teile davon scheinen deutlich älter zu sein, als bisher angenommen.

Überraschung aus dem 16. Jahrhundert

Kantonsarchäologe Reto Bucher sagte dazu: «Wir vermuten, dass Teile dieses Hauses im 16. Jahrhundert gebaut wurden.» Stein des Anstosses sei eine Besichtigung im letzten Jahr gewesen. «Dabei sind sofort Schlitzfenster und Gewölbe aufgefallen, die auf einen Ursprung im späten Mittelalter hindeuten», so Bucher.

Das alte Bauernhaus an der Kleinstadt 4 soll bald dem Erdboden gleichgemacht werden. Nils Hinden

Um den Bau zeitlich besser einzuordnen, seien anschliessend Holzproben genommen und analysiert worden. Dabei habe man aufschlussreiche Resultate erhalten:

«Wir fanden heraus, dass viele Holzelemente, die im Haus verbaut sind, von Bäumen stammen, die 1574 gefällt wurden.»

Folglich könne man davon ausgehen, dass erste Strukturen aus dem 16. Jahrhundert stammen.

Ursprünglich Speicherbau

Weiter schliessen die Fachleute aufgrund der Struktur des Gebäudes darauf, dass der älteste Teil des späteren Bauernhauses wohl ursprünglich ein Speicherbau war. Was dort genau gelagert wurde, könne man allerdings nur noch mutmassen, so Bucher.

Später folgten mehrere Erweiterungen und Umnützungen des Gebäudes. Zwei grössere Eingriffe stechen dabei besonders heraus: ein Umbau zum Vielzweckbau im Jahre 1719 und die Zweiteilung und Erweiterung des Gebäudes im Jahre 1826. Dazu sagt Bucher:

«Ab 1826 lebten mindestens zwei Familien im Haus.»

Dies hielt sich lange: «Eine Haushälfte war bis in die 1970er-Jahre und die andere bis vor einigen Jahren bewohnt», so Bucher.

Die Entstehungsgeschichte des Hauses: Orange: Steinbau 1574; Grün: Umbau Vielzweckbau 1719; Gelb: Westerweiterung vor 1850. Nils Hinden

Trotzdem blieben ein Grossteil der Gewölbekeller, Schlitzfenster und Mauern aus dem 16. Jahrhundert stets integriert. Ob die letzten Bewohnerinnen und Bewohner davon wussten, bleibt unklar.

Fehlender Denkmalschutz

Trotz der Entdeckungen sollen am Montag die Bagger auffahren. Das hat auch damit zu tun, dass das Gebäude nicht unter Denkmalschutz steht. Bucher sagt: «Leider können wir Archäologen aus rechtlichen Gründen viele Gebäude erst untersuchen, wenn das Baugesuch bereits vorliegt.» Der Vertreter der Denkmalpflege fährt fort:

«Es ist bedauerlich, dass wir diese Strukturen nicht schon früher entdeckt haben.»

Ein Schlitzfenster aus dem 16. Jahrhundert. Nils Hinden

Stadtammann Herbert Weiss sagt: «Die Entwicklung dieses Gebietes ist für Laufenburg wichtig.» Und weiter:

«Bei allem Verständnis ist es nicht möglich, diese Strukturen mit dem Neubau zu erhalten.»

In den nächsten Tagen sollen nun noch einige Strukturen gesichert werden. So steht es etwa zur Diskussion, ein Schlitzfenster in einem Museum auszustellen.