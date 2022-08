Mellikon Neuer See soll seltene Tiere anlocken – doch nun kommen die Gummiböötler: «Die Leute haben stinkfrech die Abschrankung abmontiert»

Mellikon liegt seit kurzem am See: Erst im Juli hat der Kanton die Aue Meieried eingeweiht – ein wertvoller Lebensraum samt neuem See für seltene Tiere und Pflanzen. Unterdessen ist das Gebiet aber zu einem beliebten Ausflugsziel für Gummiböötler und Stand-up-Paddler geworden. Der Kanton sieht Handlungsbedarf.