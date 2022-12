Laufenburg Nach Knatsch um die Platzierung des Sozialdiensts: Verantwortliche besichtigen die «Adler»-Baustelle Eigentlich hätte der Regionale Sozialdienst Laufenburg sanierte Räumlichkeiten in der gemeindeeigenen Liegenschaft Hinterer Wasen beziehen sollen. Der Souverän aber schickte das Projekt bachab und schlug stattdessen die «Adler»-Liegenschaft als Standort vor. Nun haben Verantwortliche von Stadt, Sozialdienst und Projektgruppe die dortigen Räumlichkeiten besichtigt.

Die Sanierungsarbeiten am «Adler» sollen bald abgeschlossen sein. Anfang Dezember wurde bereits der Baukran demontiert. Hannes Burger (6. Dezember 2022)

Die Stadt Laufenburg muss prüfen, ob der Regionale Sozialdienst in die «Adler»-Liegenschaft in der Altstadt umziehen kann. Das hatte der Souverän an der Gemeindeversammlung Mitte November beschlossen – gegen den Willen des Stadtrats.

Aufgrund des Rückweisungsantrages haben sich die zuständige Stadträtin Regina Erhard, der Leiter des Regionalen Sozialdiensts, Marco Schwab, sowie Stadtschreiber Marco Waser mit Vertretern der Projektgruppe «Adler» in der Zwischenzeit auf der Baustelle getroffen. Die Bauarbeiten am «Adler» werden voraussichtlich Ende Februar 2023 abgeschlossen werden können.

Wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt, wurden die Büroräumlichkeiten nun gemeinsam mit dem Architekten besichtigt, der im Anschluss dem Stadtrat ein Angebot für die Evaluationsarbeiten «Integration Regionaler Sozialdienst in den Büros Adler» offeriert hat. «Sobald der Beschluss der Gemeindeversammlung in Rechtskraft erwachsen ist, werden die Evaluationsarbeiten an die Hand genommen respektive die Offerte freigegeben», heisst es weiter.

Elektrische Heizgeräte für Hinteren Wasen

Im Erdgeschoss des Gebäudes Hinterer Wasen 71 wurde für den Regionalen Sozialdienst ein Provisorium eingerichtet, das überbrückend den Raumbedarf abdecken soll. Die Stadt geht davon aus, dass diese Überbrückung aufgrund des ablehnenden Entscheids des Souveräns «wohl aber voraussichtlich einiges länger» dauern wird.

Für eine längerfristige Nutzung aber ist der Arbeitsplatz eigentlich nicht eingerichtet: «Die maroden Fenster lassen einiges an Kälte in das Gebäude eindringen und sorgen für Durchzug», heisst es in der Mitteilung. Da eine Reparatur der Fenster aufgrund des Sanierungsbedarfs am Gebäude keinen Sinn ergibt, würden nun elektrische Heizgeräte angeschafft, um die Räumlichkeiten warm halten zu können. (nbo)