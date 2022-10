Laufenburg Nach dem Strompreisdebakel: Die FDP fordert Entlastungsmassnahmen für die Einwohnerinnen und Einwohner In Laufenburg steigt der Strompreis im nächsten Jahr um 160 Prozent. Die FDP fordert, dass Härtefälle entlastet werden – und will an der Infoveranstaltung zum Strompreis vom kommenden Montag einen Lösungsansatz präsentieren.

Unter Strom sind in Laufenburg auch viele Einwohnerinnen und Einwohner – wegen der stark steigenden Strompreise. Claudio Thoma

Die Laufenburgerinnen und Laufenburger stehen noch immer unter Strom. Die Strompreiserhöhung um satte 160 Prozent im nächsten Jahr elektrifiziert die Einwohner auch knapp zwei Monate nach der Ankündigung noch stark – besonders jene in der Altstadt, denn hier werden rund 100 Liegenschaften nach wie vor mit Strom geheizt.

Was das heisst, zeigt das Beispiel einer Familie. Sie bezahlte im letzten Jahr 5000 Franken für den Strom, im nächsten Jahr werden es bei gleich bleibendem Stromverbrauch 13'000 Franken sein. «Wir wissen nicht, wie wir das bezahlen sollen», sagt die betroffene Familie.

FDP fordert Härtefallregelung

Für solche Härtefälle fordert die FDP von der Stadt eine Lösung. Wie René Leuenberger sagt, wird die Partei an der Informationsveranstaltung zum Strompreis vom kommenden Montag einen konkreten Vorschlag machen, wie die Stromkunden entlastet werden können.

René Leuenberger, Laufenburger FDP-Politiker und Unternehmer. zvg

«Die Härtefälle sind dabei prioritär zu entlasten, vielleicht ist aber auch mehr möglich.»

Mehr will Leuenberger im Vorfeld nicht sagen. «Wir wollen, dass der Vorschlag an der Infoveranstaltung diskutiert wird und nicht vorher am Stammtisch», sagt Leuenberger. Er fordert denn auch die Einwohnerinnen und Einwohner auf, am nächsten Montag möglichst zahlreich in der Stadthalle zu erscheinen.

Das werden auch viele, denn nach wie vor sind viele Fragen offen. Diese hat die FDP dem Stadtrat in einer Petition gestellt. 580 Laufenburgerinnen und Laufenburger haben die Eingabe auf petitio.ch, der Petitionsplattform der «Aargauer Zeitung», unterschrieben. Die Petition wurde dem Stadtrat vor zwei Wochen zur Beantwortung zugestellt. Eine Antwort steht noch aus. Auf die aufgeworfenen Fragen will der Stadtrat am kommenden Montag eingehen.

Viele Fragen zur Strombeschaffung

In einer Medienmitteilung doppelt die FDP nun nach und stellt die Fragen, die aus Sicht der Partei am Montag zwingend beantwortet werden müssen, nochmals. So will die Partei wissen, wer für die Strombeschaffung in Laufenburg zuständig ist und welche Rolle die Firma EVU Partners AG spielt. Und:

«Wer entscheidet letztlich wann, wie viel und zu welchem Preis der Strom eingekauft wird?»

Die FDP fordert auch Antwort auf die Frage, ob der Gesamtstadtrat in diese Entscheidungsfindung eingebunden ist und wie die Verhandlungen mit dem langjährigen Lieferanten Energiedienst Laufenburg AG laufen. Weiter will die FDP wissen, ob es von Seite Lieferant frühzeitige Signale gab, die auf den Anstieg der Strompreise hinwiesen, und ob es Rabattverhandlungen gab.

Ein Blick in die nahe Zukunft werde die Strombezüger ebenfalls interessieren, ist die FDP überzeugt. «Selbstverständlich herrscht grosse Unsicherheit über die geopolitische Weltlage, trotzdem stellen wir diese Fragen: Wurde bereits Strom für die Jahre 2024 und 2025 eingekauft?» Wenn ja, möchte die FDP wissen, zu welchen Preisen und in welchen Tranchen.

Kritik an der Kommunikation

Für Leuenberger geht es am Montag aber auch darum, dass die Zuständigen die Verantwortung übernehmen und sie tragen. Er fordere nicht, dass Köpfe rollen müssen, so Leuenberger. Aber: «Den Personen, die solche Entscheide fällen, muss bewusst sein, dass sie eine immense Verantwortung tragen.»

Leuenberger wiederholt die Kritik, die er schon früher angebracht hat.

«Wer ein derart verantwortungsvolles politisches Amt übernimmt wie jenes eines Stadt- oder Vizeammanns, muss auch die Zeit dazu haben, es richtig auszufüllen.»

Leuenberger bezweifelt, dass dies neben einem 100-Prozent-Job möglich ist. Was dem FDP-Politiker und Unternehmer zusätzlich sauer aufstösst, ist, dass der Stadtrat nach den letzten Wahlen, die turbulent verlaufen sind, versprochen hat, künftig besser zu kommunizieren – «und davon ist beim Strompreisdebakel rein gar nichts zu spüren».

In der Mitteilung schreibt die FDP dazu, dass es darum gehe, dass die Einwohnerinnen und Einwohner von Laufenburg anständig behandelt würden und «dass man spürt, dass der Stadtrat die Kunden ernst nimmt».