Muss der Regionale Sozialdienst unfreiwillig umziehen – und das in eine Liegenschaft, die ihm nicht passt?

Die Stadt muss prüfen, ob der Regionale Sozialdienst in die sanierte «Adler»-Liegenschaft umziehen kann. Das hat der Souverän an der Gemeindeversammlung beschlossen. Dabei ist die Liegenschaft am Marktplatz gemäss dem Stadtrat für die Bedürfnisse des Sozialdiensts und dessen Klienten eigentlich völlig ungeeignet.