Laufenburg Museum Schiff: Erste Bilanz zur neuen Ausstellung «Gefahr am Fluss» fällt positiv aus Seit der Eröffnung der Ausstellung «Gefahr am Fluss» vor drei Wochen verzeichnete das Laufenburger Museum Schiff schon 200 Besucherinnen und Besucher. Zudem stösst die Ausstellung nicht nur in Laufenburg auf Interesse.

Museumspräsident Hannes Burger und Kuratorin Ariane Danacher vor der Eröffnung der Ausstellung «Gefahr am Fluss.» Andrea Worthmann (24.01.2022)

Am 5. Februar eröffnete das Laufenburger Museum Schiff die Pforten zur diesjährigen Ausstellung «Gefahr am Fluss» – genauer: am Rhein. Die Geschichte des ehemals wilden und inzwischen von Menschenhand gezähmten Hochrheinabschnitts bei Laufenburg kommt dabei nicht zu kurz.

Höhere Besucherzahlen als im letzten Jahr

«An den Eröffnungsführungen durften wir rund 50 Besucherinnen und Besucher begrüssen», sagt Museumspräsident Hannes Burger. Etwas weniger als in vergangenen Jahren, als das Museum Schiff zur Eröffnung auch schon 100 Gäste zählte.

Das hatte auch mit Corona-Einschränkungen zu tun, die Anfang Februar noch galten. So konnte keine grosse Vernissage, sondern nur mehrere kleine Eröffnungsführungen stattfinden. Zudem war, im Gegensatz zu anderen Jahren, zur Teilhabe eine Voranmeldung nötig.

In den ersten drei Wochen zählte das Laufenburger Museum rund 200 Besucherinnen und Besucher, wie Hannes Burger schätzt. Insbesondere verglichen mit letztem Jahr seien dies relativ viele. Der Museumspräsident fügt an, dass man in gewöhnlichen Jahren insgesamt bis zu 2000 Besucherinnen und Besucher zähle. Diese Marke sei nun wieder in Reichweite, so Burger.

Positive Rückmeldungen freuen die Verantwortlichen

Zu den Besucherinnen und Besuchern sagt Burger: «Neben vielen Laufenburgern registrieren wir dieses Jahr auch immer wieder externe Gäste, etwa aus dem Raum Basel.» Zudem freut sich Burger auch über das Interesse von Neuzuzügerinnen und Neuzuzügern.

Ebenfalls freuen können sich die Verantwortlichen über die positive Resonanz: «Die Rückmeldungen sind oftmals sehr positiv», sagt Hannes Burger, der seit 12 Jahren Museumspräsident ist. Er ist zudem überzeugt, dass die Ausstellung auch für Schülerinnen und Schüler lehrreich und interessant wäre. Deren Rückmeldungen würden die Verantwortlichen besonders interessieren.

Geöffnet ist das Museum Schiff am Mittwoch von 14 Uhr bis 16 Uhr und am Wochenende von 14 Uhr bis 17 Uhr. Der Besuch im Museum Schiff ist kostenlos. Spenden von Besucherinnen und Besuchern sind aber willkommen.