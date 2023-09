Laufenburg Mit einem Food-Court und erstmals Show am Freitagabend: So will die Hela auch 2023 wieder zum Magneten werden Die Laufenburger Herbstmesse, die vom 13. bis zum 15. Oktober zum 73. Mal stattfindet, vertraut mit Markt, Chilbi und Gewerbeausstellung auf Bewährtes. Aber das OK setzt dieses Mal auch auf Neues: So soll es neben den traditionellen Beizli auf der Burgmatt dort erstmals auch ein zusammenhängendes Streetfood-Angebot geben – und ein Bühnenprogramm an drei statt nur zwei Tagen.

2023 zum 73. Mal: Für das OK der Herbstmesse Laufenburg (Hela) ein gutes Omen für eine weitere Auflage des Traditionsanlasses, der vom 13. bis 15. Oktober wieder über die Bühne gehen wird. «Wir haben das Rad der Hela nicht neu erfunden. Das müssen wir auch nicht, denn deren drei Pfeiler funktionieren», sagt OK-Präsident Raffael Blaser.

Das OK der Hela Laufenburg freut sich auf die 73. Auflage der Herbstmesse vom 13. bis zum 15. Oktober. Bild: Hans Christof Wagner

Mit den drei Pfeilern meint er Markt, Chilbi und Gewerbeausstellung. Und doch geht der Traditionsanlass auch neue Wege. 2023 wird es neben den klassischen Beizli auf dem Burgmattareal dort erstmals auch ein grösseres kulinarisches Angebot zum Mitnehmen, zum Essen auf der Strasse geben. Sechs Imbissstände bilden dort einen Food-Court und locken unter anderem mit Ziegenfleisch, Flammkuchen, Gyros oder süssem Fingerfood.

Showbühnenprogramm endet am Samstag früher als sonst

Ebenfalls mit den Beizli hat eine zweite Änderung bei der Hela 2023 zu tun. Darin fanden früher teils schon Live-Auftritte von Bands und Gruppen statt, während das Programm auf der zentralen Showbühne noch lief.

Auf die Kritik daran hat das OK reagiert und wird das Bühnenprogramm am Samstag neu bereits um etwa 19 Uhr enden lassen. So kann die Stimmung in den Beizli steigen und die volle Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher liegt auf den dort Auftretenden. Als Ausgleich für die entgangenen Stunden wird dafür die Showbühne erstmals schon am Freitagabend gerockt – mit Auftritten der Fricker Formation Saxiano und dem Tambouren-Corps aus Laufenburg.

Erneut auf gutes Wetter, dass die Massen lockt, wie hier 2019, hoffen die Hela-Organisatoren für 2023. Bild: Peter Schütz

«Wir haben schon jetzt 97 Prozent aller Plätze für den Chilbimarkt vergeben», sagt Blaser. Das OK rechnet demnach mit einer Vollbelegung. Gleichwohl werde es in den Gassen noch ausreichend Platz für die Besucherinnen und Besucher geben, verspricht er.

Dass es auch dieses Mal erneut mehr als 20’000 werden, hofft das Hela-Team. Auch für die Gewerbeschau in der Stadthalle, im Zelt und auf dem Aussenareal meldet der OK-Präsident wieder volle Belegung. «Das ist nicht einfach, das Jahr für Jahr hinzubekommen», unterstreicht Blaser.

Ponyreiten am Sennhof um halbe Stunde verlängert

Neben überwiegend schweizerischen Ausstellerinnen und Ausstellern werden die Gewerbeschau auch Stände von ennet dem Rhein bereichern. Grenzüberschreitend ist die 73. Hela auch mit dem am Sonntag in Laufenburg/Baden stattfindenden Apfelmarkt.

Der findet zum 23. Mal statt und erstreckt sich über den Rathausplatz der Schwesterstadt, durch die Hauptstrasse bis hinunter an die alte Rheinbrücke – um dort an die Hela anzudocken. So hoffen die Apfelmarkt-Veranstalter darauf, dass die für den Sonntag erwarteten Drehorgelspielerinnen und -spieler aus dem In- und Ausland auch einen Abstecher ins Badische machen.

Neben dem Spass, den die Fahrgeschäfte auf der Chilbi bieten, werden auch die Helikopterrundflüge und das Ponyreiten am Sennhof sowohl am Samstag wie auch am Sonntag wieder angeboten. «Das Ponyreiten wurde sogar um eine halbe Stunde verlängert, weil die Nachfrage danach 2022 so gross gewesen ist», sagt Blaser. Er bringt es auf den Punkt: «An der 73. Hela in Laufenburg ist wieder jede Menge los.»