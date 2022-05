Laufenburg «Man muss ein paar Mal üben»: Am Metallwochenende wurden Nägel mit Köpfen gemacht Die Nagelschmiede der KulturWerk-Stadt Sulz war zu Gast im Rehmann-Museum. Dabei wurde das alte Handwerk gezeigt. Die Besuchenden konnten auch selber Metall giessen. Die Kooperation von Museum und Nagelschmiede kam gut an.

Christian Weiss (links) und Hanspeter Schraner zeigen, wie früher Nägel für Militärschuhe geschmiedet wurden. Peter Schütz

Metall war seine Leidenschaft, seine Berufung: Der Laufenburger Bildhauer Erwin Rehmann (1921 bis 2020) beschäftigte sich die längste Zeit seines Lebens mit den vielfältigen Möglichkeiten der Metallbearbeitung. Er goss Metalle in kleine und grosse Objekte, ging wie ein Forscher auf der Suche nach neuen Ausdrucksformen vor.

Er war aber auch offen für das traditionelle Handwerk und wusste vermutlich, dass im heute zur Gemeinde Laufenburg gehörenden Sulztal eine besondere Form der Metallverarbeitung heimisch war: die Herstellung von Schuhnägeln. Am Wochenende, passend als «Metallwochenende» beworben, kamen die beiden Welten im Rehmann-Museum zusammen.

Ein alter Militärschuh mit Nägeln aus Sulz. Im Hintergrund Christian Weiss bei der Arbeit. Peter Schütz

Die mobile Nagelschmiede der KulturWerk-Stadt Sulz platzierte sich an drei Tagen vor dem Eingang, während der Bildhauer Daniel Waldner, auch Museumstechniker und Sammlungsarchivar, zeigte, wie Blei in handliche Formen gegossen werden kann – wobei die Besuchenden die Gelegenheit hatten, sich selbst daran zu versuchen. «Im Wasser abgekühlt ergibt das geschmolzene Metall bizarre Formen, auf Metallflächen einen Fladen, im Sand eine poröse Oberfläche», erklärte Daniel Waldner.

Museumstechniker und Sammlungsarchivar Daniel Waldner zeigt eine gegossene Metallform. Peter Schütz

Handgriffe sehen einfach aus, sind es aber nicht

Der Anlass war für Waldner stimmig, denn: «Erwin Rehmann hat ein Leben lang mit Metall zu tun gehabt.» Ähnlich sieht es Museumskurator Tyrone Richards: «Erwin Rehmann hat das klassische Handwerk gelernt.» Mit Blick auf die Kooperation mit der Nagelschmiede aus Sulz fügt er hinzu:

«Wir sind glücklich, wenn wir mit Experten arbeiten können. Ein paar Schläge, und sie sind fertig. Es ist schön, zu beobachten, wie sie es machen.»

Wie sie es machten: Das sich abwechselnde, aus acht Naglern bestehende Personal der Nagelschmiede zeigte, wie aus Vierkant-Eisenstäben Nägel für Militärschuhe entstehen. Zuerst wird der Stab in der bis zu 1200 Grad heissen Steinkohle vorgeglüht, dann mit bis zu 40 Hammerschlägen geschmiedet. Das originale Schweizerkreuz im Innern des Nagels wird mit einer Matrize eingefügt.

Nagelschmied Christian Weiss im Einsatz. Peter Schütz

Die Handgriffe mögen einfach aussehen, sind es aber nicht. «Man muss ein paar Mal üben», berichten Hanspeter Schraner und Christian Weiss. «Es ist wie im Sport, da muss man auch üben, bis man etwas im Griff hat.»

Dieser Finanzverwalter macht Nägel mit Köpfen

Die Sulzer Nagelschmiede sind in verschiedenen Berufen tätig. Einer von ihnen, Roland Obrist, leitet die Finanzabteilung der Gemeinde Laufenburg. «Er ist wahrscheinlich der einzige Finanzverwalter, der Nägel mit Köpfen macht», lacht Bruno Schraner.

Klar, die Schuhe mit den Nägeln in der Sohle werden von der Schweizer Armee nicht mehr benutzt, aber bei traditionellen Anlässen, wie am Eierleset in Effingen, werden sie noch getragen. Früher schafften die Nagelschmiede bis zu 1000 Nägel am Tag – eine starke Leistung, zumal der Hammer fast ein Kilo wiegt. Exakt musste die Arbeit auch ausgeführt sein: Es gab eine Toleranz von plus/minus fünf Nägeln nach Gewicht. Die spielte am Metallwochenende allerdings keine Rolle.