Laufenburg Nach Freispruch für die Betreuungsperson sagt Leos Mutter: «Um Gerechtigkeit zu finden, ziehe ich notfalls bis vors Bundesgericht» Seit dem beinahe tödlichen Sturz ihres Sohnes Leo 2020 aus dem Fenster der Laufenburger Tagesstrukturen ist das Leben von Marta K. aus den Fugen. Jetzt ist sie fassungslos darüber, dass das Bezirksgericht Laufenburg die Person, die ihrer Meinung daran schuld sein soll, freigesprochen hat. Sie geht in Berufung, in der Hoffnung, das Obergericht des Kantons Aargau kassiere den Freispruch.

Marta K. will, dass ein Schuldiger am Unfall von Sohn Leo gefunden wird. Und ist bereit, dafür notfalls bis vors Bundesgericht zu gehen. Hans Christof Wagner (24. Mai 2022)

Zwei Tage nach der Verhandlung des Bezirksgerichts Laufenburg geht es Marta K. nicht gut. «Ich habe schlaflose Nächte seitdem, grübele über das nach, was am Dienstag passiert ist», erzählt sie.

Am Dienstag hatte vor dem Bezirksgericht die Person gestanden, die von der Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg beschuldigt war, für den Unfall ihres Sohnes Leo die Verantwortung zu tragen. Die Delikte fahrlässige schwerer Körperverletzung und Verletzung der Fürsorgepflicht hatten im Raum gestanden.

Bezirksgericht Laufenburg sieht kein Fehlverhalten

Aber Gerichtspräsident Beat Ackle folgte dem Antrag der Verteidigung und sprach die beschuldigte Person von beidem frei. Ihr sei kein Fehlverhalten nachzuweisen. Die Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 50 Franken sowie die Busse von 500 Franken muss diese nicht bezahlen.

Das Urteil des Bezirksgerichts kann die Mutter nicht akzeptieren. Sie unterstreicht: «Ich werde in Berufung gehen und die Sache notfalls bis vors Bundesgericht weiterziehen.» Enttäuschung, Wut, Fassungslosigkeit – das ist die Gefühlslage von Marta K. im Moment. Sie sagt:

«Was hat das Leben meines Sohnes für einen Wert? »

Leos Leben hatte am 14. September 2020, dem Tag des Unfalls, an einem seidenen Faden gehangen. An diesem Tag stürzte der damals Neunjährige aus den Räumen der Tagesstrukturen am Laufenburger Schulhaus sechs Meter in die Tiefe und verletzte sich dabei lebensgefährlich.

Leo lag nach dem Unfall über mehrere Wochen im Spital. zvg

Er hatte sich nach dem Mittagessen in den Tagesstrukturen der Schule aufgehalten und in der Nähe der Fenster gespielt. Schädelbruch, Hirnhautriss, Knochenbrüche, innere Verletzungen waren die Folgen seines Sturzes. Leo musste siebenmal operiert werden, lag wochenlang im Spital und benötigt noch immer ärztliche und therapeutische Behandlung.

«Und jetzt soll daran niemand schuld sein?», fragt sich die Mutter. «Oder womöglich gar Leo selbst oder ich?» Für sie bleibt es dabei: Nicht nur die beschuldigte Person müsse zur Verantwortung gezogen werden, sondern auch die Stadt Laufenburg als Trägerin der Tagesstrukturen.

An den Tagesstrukturen der Schule Laufenburg ist Leo aus dem Fenster im ersten OG gestürzt. Hans Christof Wagner

Diese habe bis heute nichts unternommen, die Fenster im Tagesstrukturenraum entsprechend abzusichern. Das Gebäude sei für Primarschulkinder ungeeignet, findet Martha K. Mit den Vorwürfen konfrontiert, verzichtet die Stadt auf eine Stellungnahme, auch weil es sich weiterhin um ein laufendes Verfahren handele.

Das Risiko weiterer Verfahrenskosten geht die Mutter ein

Das weitere Vorgehen, sagt die Mutter, werde sie mit ihrer Anwaltschaft besprechen. In der Berufung gegen das Urteil des Bezirksgerichts Laufenburg vor dem Obergericht werde sie als Privatklägerin auftreten. Das Risiko, dass ihr dabei Kosten entstehen, gehe sie ein.

Auch schon allein der Unfall des Sohnes hat die Alleinerziehende finanziell stark gebeutelt: Verdienstausfälle, Behandlungskosten, Schulden. Martha K. aus Laufenburg sagt:

«Der Unfall hat mein Leben, mein Kind und meine Karriere zerstört.»