Laufenburg Fasnacht ist in Laufenburg grenzenlos: Mit von der Partie ist auch Besuch aus Frankreich Die Laufenburger Salmfänger und die Narro-Altfischerzunft 1386 organisierten auch heuer den grenzüberschreitenden Fasnachtsumzug in Laufenburg. 47 Gruppen aus Nah und Fern sorgten für ausgelassene Stimmung am Strassenrand.

Ein bisschen Schminke für den Pink Panther. Peter Schütz

Der grenzüberschreitende Umzug am Fasnachtssonntag erwies sich einmal mehr als Publikumsmagnet. In den Gassen und auf der Laufenbrücke in der Altstadt drängten sich die Zuschauer. 47 Gruppen nahmen daran teil, viele aus der Region. Organisiert hatten den Umzug die Laufenburger Salmfänger und die Narro-Altfischerzunft 1386. Die Umzugsroute führte durch die Altstädte beider Laufenburg.

Der von Zuschauerinnen und Zuschauern dicht gesäumte Weg führte via Laufenbrücke zum Marktplatz. Zu Fuss und ohne Hetze ist die Strecke in gut zehn Minuten machbar, aber am Umzug am Sonntag herrschten andere Massstäbe. Es gab nichts Dringendes zu erledigen, also nahm sich das närrische Fussvolk viel Zeit. An der Spitze ging Narrenpolizist Jonny Böhler, gefolgt vom Elferrat Laufenburg, der Narro-Altfischerzunft sowie der Stadt und Feuerwehrmusik Laufenburg.

Mit von der Partie auch Fasnächtler aus Frankreich

Die närrische Macht aus dem Gastgeberstädtchen unterbrach eine Delegation aus dem französischen Hafenort Le Croisic an der bretonischen Küste. Die Atlantikbrise gewöhnt, machte ihr der frische Wind im Städtle wenig aus. Danach folgten die Balgacher Schalmeien aus dem Kanton St.Gallen, eine Rarität. Denn die Schalmei ist als Musikinstrument selten zu hören, erst recht an Fasnachtsumzügen.

Auch die Mondscheinhexe durfte nicht fehlen. Peter Schütz

Nach den Ostschweizern liessen sich die Stadthäxe Laufenburg blicken, nachdem sie abends zuvor nachträglich ihr 20-jähriges Bestehen mit dem Häxefüür gebührend gefeiert hatten.

Die Barocker Laufenburg bereiteten guggenmusikalisch den Boden für die Harder-Potschete aus Interlaken, deren Namen einerseits vom Felsabbruch «Hardermannli», andererseits von Schweineblasen stammt. Mit den Chinzhaldeschränzer aus Eiken nahm der Umzug Fahrt auf.

Konfetti wurde in grossen Mengen verabreicht

Nebst den Laufenburg-treuen Gruppen gab es auch diesmal wieder viel Neues zu bestaunen – unter anderem die Spectaculus Flaachtal, die Volketschwyler Lumpehäxe oder die Mondscheinhexen aus Offenburg. Nicht zu übersehen waren die Lopper-Gnome aus Hergiswil mit den blauen Kostümen und der Umzugswagen der Narro-Altfischerzunft Laufenburg mit einem Pseudo-Geschütz, das Gras und Seifenblasen spuckte.

Die Botschaft war politisch: Frieden Ja, Krieg Nein. Zwischen den wild gestikulierenden oder leise huschenden Hexen tauchten schaurige Fabelwesen auf, um insbesondere dem Jungvolk das Fürchten zu lehren. Kam gut an, endete häufig in grossem Geschrei und unnützen Fluchtversuchen, weil Dämonen sich nicht so leicht abschütteln lassen.

Apropos abschütteln: Das funktionierte auch mit dem Konfetti nicht, weil es in grossen Mengen verabreicht wurde. Widerstand war zwecklos, es kam, um zu bleiben. Aber es gab auch freundliche Wesen, die nur eines vorhatten: die Zuschauenden mit Süssigkeiten zu verwöhnen.

Der Umzug hatte also einen hohen Unterhaltungswert. Zu dessen Gelingen auch die Moderatorinnen Anita Schraner und Monika Spring beitrugen, indem sie die Gruppen kenntnisreich vorstellten. Ihr Fazit: «Mir händ e schöni Fasnacht gha.»