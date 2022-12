Laufenburg Mit ihrer verrückten Velotour schafft es diese junge Aargauerin ins Guinnessbuch der Rekorde Es ist geschafft: Die 25-jährige Milena Meier aus Schinznach-Dorf hat innerhalb von einem Tag sechs Länder befahren – auf dem Velo. Bald wird sie dafür ins Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen. Aber Geltung ist für sie zweitrangig. Wichtiger war ihr die sportliche Herausforderung. Als Highlight ihres 350-Kilometer-Trips nennt sie die vielen herzlichen Begegnungen unterwegs.

Glücklich angekommen in Laufenburg mit 298,8 Kilometern hinter sich: Milena Meier hat einen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Hans Christof Wagner (9. Juni 2022)

«Its eight-forty-nine and we are in Laufenburg. We have a little break before we continue to Basel and Saint-Louis.» Milena Meier begrüsst Laufenburg bei ihrer Ankunft auf Englisch. Per Video interviewt von Begleiterin Céline Pfister muss sie ihre Ankunft im Fricktal mit Uhrzeit und Kilometerstand aufs Genaueste belegen. Auf Englisch, weil die Guinnessrekorde-Jury in England sitzt.

Wenn die ihr Material haben, werden sich sich beraten und Meier den Titel «The most countries visited in 24 hours by bicycle (female)» verleihen. Damit wird sie weltweit die Frau sein, die innerhalb von 24 Stunden mit dem Velo die meisten Länder befahren hat.

Von 3.45 Uhr bis 23.30 Uhr unterwegs

Bei Meier waren das Italien, die Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Deutschland und Frankreich. Gestartet um 3.45 Uhr am Splügenpass kam sie gegen 23.30 Uhr in Saint-Louis/Frankreich an: 350 Kilometer Strecke sollte am Ende ihr GPS-Gerät am Velo-Lenker anzeigen. Meier sagt:

«So eine lange Strecke habe ich auf dem Velo noch nie absolviert. Bisher waren 250-Kilometer-Touren für mich das Maximum.»

Dabei fing es am Splügenpass schon einmal sportlich und herausfordernd an: Dauerregen, Kälte und fehlender Asphalt setzten ihr zu. Unterwegs wurde sie nass bis auf die Knochen. Und nicht einmal mehr die Skihandschuhe wollten die Finger noch wärmen.

So kam Milena Meier in Laufenburg an. Hans Christof Wagner

Und dann hängte sich in Chur auch noch das GPS-Gerät auf und brachte den minutiös getakteten Zeitplan durcheinander. Und die permanente Begleitung durch den Satelliten brauchte Meier ‒ um sich zurechtzufinden und um die lückenlose Absolvierung der Strecke belegen zu können.

Gegen Ende wurde es dann noch einmal spannend. Die Rekord-Velo-Fahrerin erzählt:

«Kurz vor Mitternacht in Saint-Louis angekommen, stand kaum noch jemand als Zeuge für die Ankunft zur Verfügung. Aber schliesslich fanden wir jemanden in einem Hotel und einem Fast-Food-Lokal.»

Denn die Suche nach Zeuginnen und Zeugen, welche die Ankunft an den Stationen bestätigen, erwies sich neben dem Konditionellen als zweite Herausforderung und Zeitfresser. «Ich hatte zehn Minuten Unterbruch pro Zeuge gerechnet. Mitunter waren es aber bis zu 30», erzählt sie.

In Liechtenstein wollten sie ihr sogar eine Krone aufsetzen

Die Leute so schnell abzufertigen, erwies sich als unmöglich. Wurde sie doch unterwegs auf ganz herzliche Art empfangen. In Österreich bot ihr ein Bürgermeister Schnäpse an. In Liechtenstein wollten sie ihr sogar eine Krone aufsetzen.

Jetzt ist sie wieder zu Hause, leicht verkatert noch, aber voller Endorphine. Die nächsten Tage wird sie damit verbringen, die unterwegs gesammelten Daten zu sichten, zusammenzustellen und nach England zu schicken.

Wenn dann das Guinnessbuch der Rekorde 2023 neu erscheint, wird der Name Milena Meier drinstehen ‒ so lange, bis eine Frau innerhalb 24 Stunden per Velo noch mehr Länder schafft. Aber das dürfte schwer sein.