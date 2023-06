Laufenburg Kunst geht in die Natur: Das Rehmann-Museum und der Jurapark Aargau spannen erstmals zusammen «Schimelrych – Chrottehalde: Kunst und Natur in Laufenburg» heisst das gemeinsame Projekt des Laufenburger Museums und des Naturparks, das von März bis September 2024 gezeigt werden soll. Mit der Zusage von 150’000 Franken aus dem Swisslos-Fonds hat es einen wichtigen Etappensieg errungen. Jetzt hoffen die Verantwortlichen auf Zusagen weiterer Gelder, damit es definitiv steht.

Kunst wird im Skulpturengarten des Rehmann-Museums, hier das Kunstwerk Quellfassung, immer schon auch draussen gezeigt. Bild: Peter Schütz

Dem Jurapark Aargau geht es um die Landschaft. Dem Rehmann-Museum Laufenburg um die Kunst. Aber warum nicht einmal Landschaft und Kunst miteinander verbinden? Warum nicht Kunst in die Landschaft stellen, raus aus dem Museum, rein in den öffentlichen Raum? Warum nicht Landschaft ins Museum bringen, in Form von Bildern, Fotos oder Videos?

Das sagten sich die Verantwortlichen des Rehmann-Museums und gingen auf die Geschäftsstelle des Juraparks Aargau zu. «Der Impuls ging vom Rehmann-Museum aus, die Anfrage für eine Zusammenarbeit stiess beim Jurapark Aargau auf offene Ohren», sagt der neue Kurator des Museums, Michael Hiltbrunner. Und fügt an:

Michael Hiltbrunner kuratiert die geplante Ausstellung. Bild: zvg

«Nach längerem Austausch zwischen Rehmann-Museum und Jurapark Aargau ist es die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden Einrichtungen.»

«Schimelrych – Chrottehalde: Kunst und Natur in Laufenburg»– heisst das gemeinsame Projekt, das vom 23. März bis 27. September 2024 im Rehmann-Museum in Laufenburg und eben in der Landschaft drumherum realisiert werden soll.

Schau zeigt Kunstwerke an zehn Stationen

Schimelrych bezeichnet die Lage des Museums, und die Chrottehalde ist ein Laufenburger Flurname. An zehn Stationen am Rhein, in der Altstadt, im Wohngebiet und im Wald werden Objekte zu sehen sein. «Zielgruppen sind Kunstinteressierte wie auch Familien und Schulen aus der Region und Ausflügler und Ausflüglerinnen aus der weiteren Umgebung», sagt Hiltbrunner, der die Ausstellung kuratieren wird und der aus früheren Tätigkeiten einschlägige Erfahrung mitbringt.

Finanziell haben die beiden Initianten jetzt einen wichtigen Etappensieg errungen. Der Regierungsrat des Kantons hat entschieden, das Projekt mit 150’000 Franken aus dem Swisslos-Fonds zu fördern.

Mindestens 70’000 Franken fehlen noch zum Gelingen

Das wird das Gesamtbudget zwar nicht decken. Doch mit der Zusage aus Aarau im Rücken dürfte es den Verantwortlichen leichter fallen, die noch fehlenden mindestens 70’000 Franken auch noch aufzutreiben.

Anna Hoyer ist Co-Geschäftsleiterin des Juraparks Aargau. Bild: Maja Reznicek

«Gesuche bei weiteren Stiftungen sind hängig. Anfang Juli dürften wir dann Bescheid wissen, ob es klappt oder nicht», sagt Anna Hoyer, Co-Geschäftsleiterin des Juraparks Aargau, und ergänzt, dass Park und Museum auch eigenes Geld einbringen.

Das Rehmann-Museum wie auch der Jurapark Aargau haben Erfahrung damit, Swisslos-Beiträge einzuholen. Aber was das Museum betrifft, waren die Gelder noch nie so hoch, wie auch Hiltbrunner bestätigt: «Wir haben wiederholt Beiträge erhalten, jedoch viel kleinere als beim Projekt Schimelrych –Chrottehalde», sagt er.

Das Geld werden sie brauchen für die Honorare der Künstlerinnen und Künstler, für Versicherungen, Transportkosten, Begleithefte und Rahmenprogramm.

Das Projekt steht finanziell noch unter Vorbehalt. Aber dass Swisslos-Projekte an einer mangelnden Co-Finanzierung scheitern, kommt laut Marian Wandl vom kantonalen Departement Bildung, Kultur und Sport «fast nie» vor. Und falls wider Erwarten doch, sei man immer offen für eine Redimensionierung des Projekts. «Es ist ja auch in unserem Interesse, dass diese zustande kommen», sagt sie.