Laufenburg Krähen verschmutzen das Klappbänkli: Warum eine Fricktaler Erfindung im Berner Oberland Schlagzeilen macht Der Sulzer Peter Eichenberger hat vor 20 Jahren die nach seinem Wohnort benannte Klappbank ausgetüftelt, weil ihm die herkömmlichen oft zu schmutzig und zu nass waren. Von den Vorteilen des «Sulzerbänklis» ist auch die Stadt Thun überzeugt – obwohl ein Exemplar gerade für Unmut sorgt. Und das ausgerechnet wegen Vogelkot.

Ein Sulzerbänkli macht jetzt Schlagzeilen im Berner Oberland. In der Stadt Thun steht eine am Aareufer. Zvg / Aargauer Zeitung

Wer hat's erfunden? Die Schweizer? Wer genau? Die Fricktaler. Und es geht noch genauer. Denn erfunden hat die klappbare Sitzbank ein Sulzer – Peter Eichenberger. 2003 ausgetüftelt, hat er vor fast 20 Jahren sein erstes «Sulzerbänkli» in Rheinsulz aufgestellt und dort steht es ihm zufolge immer noch.

Dass Eichenberger der Erfinder des Bänklis ist und es nach seinem Wohnort benannt ist, dürften die Menschen in Thun kaum wissen. Dennoch sorgte jetzt in der Hauptstadt des Berner Oberlandes eine der im Fricktal erfundenen Klappbänke für Schlagzeilen – in der Gratiszeitung «20 Minuten».

An der entlang der Aare gelegenen Schwäbispromenade installiert, hatten sich laut der Gratiszeitung Passantinnen und Passanten daran gestört, dass die dort stehende Klappbank stark mit dem Kot von Krähen verunreinigt gewesen sei, angeblich stärker als die danebenstehenden herkömmlichen Bänke, deren Sitzflächen nicht nach oben stehen, wenn sie unbesetzt sind.

Das Thuner Bänkli war ein Prototyp

Eichenberger baut die Bänkli zwar schon seit fast 20 Jahren, aber nach Thun hat er noch keine geliefert. Und dennoch hat auch die Thuner Klappbank mit dem Fricktal zu tun. Denn seit etwa fünf Jahren vertreibt auch das Wallbacher Unternehmen Robi AG, Erfinder der bekannten Hundetoilette Robidog, die Bänkli. Dessen Geschäftsführer Heinz Zumsteg bestätigt: «Ja, die Bank stammt von uns. Es handelt sich um einen Prototypen, den wir der Stadt Thun kostenlos zur Verfügung gestellt haben.»

Auch hoch über Sulz steht ein «Sulzerbänkli». zvg

Dass die Bank mit Vogelkot verschmutzt sei, führt Zumsteg auf ein technisches Problem mit dem Klappmechanismus zurück, das mittlerweile behoben worden sei. «Genau deshalb baut man Prototypen und lässt diese unter realen Bedingungen testen», meint Zumsteg.

Auch die Stadt Thun jedenfalls ist von den Vorteilen der an der Aare stehenden Klappbank überzeugt und will gemäss «20 Minuten» fünf weitere davon aufstellen, zum Stückpreis von knapp 3000 Franken. Der Banktyp habe sich bewährt und den Reinigungsaufwand verringert.

Bis jetzt keine negativen Rückmeldungen

Eichenberger hat in den 20 Jahren, in denen er das Patent für seine Klappbank innehatte, rund 50 Exemplare gefertigt und geliefert. Er sagt: «Negative Rückmeldungen gab es in den 20 Jahren keine, schon gar nicht im Zusammenhang mit Vogelkot.»

Die Bank habe er ja vor allem ausgetüftelt, um zu den oftmals verschmutzten und nassen herkömmlichen Sitzbänken eine Alternative bieten zu können. Von den 50 Stück steht das Gros im Fricktal, allein in Laufenburg etwa 20. Aber er hat sie auch sonst in der Schweiz und ins Ausland verkauft – auch an die Namensvettern von Sulz, an Städte und Gemeinden in Deutschland und Österreich.

30'000 Franken habe ihn allein das Patent gekostet, erzählt Eichenberger. Bei 50 verkauften Bänkli war es also für ihn kein allzu grosses Geschäft und neben dem Betrieb einer Autogarage ja auch immer nur Nebenerwerb. Inzwischen ist Peter Eichenberger pensioniert und der Patentschutz ist nach 20 Jahren abgelaufen. «Sulzerbänkli» kann also ab sofort jeder produzieren.