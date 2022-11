Laufenburg «Kontakt zu den Gästen ist uns wichtig»: Hotel Mokka ist in neuen Händen Seit Anfang November wird das Hotel Mokka in Laufenburg von Erika und Désirée Lagler geführt. Sie vertrauen auf altbewährte Strukturen während der Übergangsphase, denn Altbesitzer Patrick Bacher unterstützt weiterhin von ausserhalb.

Erika Lagler (links) mit Schwiegertochter Désirée Lagler vor dem Eingang zum Hotel Mokka. Andrea Worthmann

Es ist der Website des Hotels Mokka nicht anzusehen – noch ist Patrick Bacher als Ansprechpartner aufgeführt – aber offiziell wurde das Hotel im Herzen der Laufenburger Altstadt von Erika und Désirée Lagler seit Anfang November übernommen. Letztere agiert auch als Geschäftsführerin. Die beiden Frauen, die bis jetzt den Grossteil ihrer Arbeitszeit im Restaurant Warteck verbracht haben, müssen sich jetzt neu organisieren. Das sei aber gar nicht so wild, meint Erika Lagler und sagt:

«Wir sprechen uns untereinander ab, wer was gemacht hat oder wer etwas machen wird.»

Wenn die Gäste morgens im Restaurant Warteck frühstücken, treffen sie bereits Vorbereitungen für neu ankommende Gäste, machen die Schlüssel parat und kümmern sich um das Frühstück. «Ich bin eher für das Praktische zuständig», so Erika Lagler weiter. Ihre Schwiegertochter Désirée kümmert sich währenddessen um die bürokratischen Dinge, die am Computer abgewickelt werden müssen.

«Der Kontakt zu den Gästen ist uns wichtig», sagen sie unisono. So können sie auch persönlich erklären, wo sie zum Frühstück hingehen müssen und können Empfehlungen für das Abendessen geben oder einfach mal ins Gespräch kommen.

Einjähriger Übergang mit Einarbeitungszeit

Um das etwas komplexere Buchungssystem verstehen und bedienen zu können, wird der ehemalige Besitzer Patrick Bacher die beiden Frauen noch für ein Jahr unterstützen und einarbeiten. Buchungen werden vorerst noch durch ihn angenommen und dann an die Laglers weitergeleitet, damit sie die Abwicklung dann auch mit der Zeit übernehmen können.

Veränderungen gibt es kaum. Einzig den «Late-Check-in» bis zwölf Uhr nachts gibt es jetzt nicht mehr. Spätestens um 22 Uhr müssen die Gäste eingecheckt haben. Zur Begründung sagte Erika Lagler:

«Meine Schwiegertochter hat Familie und ich noch das Geschäft. Da müssen wir irgendwo auch Grenzen setzen.»

Für die Frauen war auch wichtig, dass der Start der Übernahme nicht in der Sommersaison gewesen ist. Die Fluktuation ist in den heissen Monaten höher. So bleibt genug Zeit zum Einarbeiten. Auch sonst gibt es vorerst keine Neuerungen. Es wird sich weiterhin dieselbe Reinigungskraft um die Zimmer kümmern und auch preislich bleibt alles beim Alten.

Ab Frühjahr wird Unterstützung gesucht

Zurzeit ist das Hotel gut gebucht. In dieser Jahreszeit vor allem von Geschäftsleuten oder Monteuren, im Sommer vermehrt auch von Touristinnen und Touristen. Mit 6 Zimmern und 14 Betten ist immer viel zu tun. Für Erika und Désirée Lagler ist die zusätzliche Aufgabe mit dem Hotel aktuell noch überschaubar, aber zum Frühjahr möchte Erika Lagler gerne etwas abkömmlicher sein und wird deshalb voraussichtlich noch eine Küchenkraft suchen.

Patrick Bacher wohnt mittlerweile nicht mehr in Laufenburg, kommt aber regelmässig, um seinen «Schützlingen» noch etwas unter die Arme zu greifen. In einem Jahr wird es das nicht mehr brauchen, sind sich die Frauen sicher. Spätestens dann wird auch die Website des Hotels die Handschrift der Laglers tragen.