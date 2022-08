Laufenburg Knackt der Rhein diese Woche den Allzeit-Temperaturrekord? Die Wassertemperatur stieg beim Rhein in Laufenburg in der Nacht auf Samstag auf 26,24 Grad an – so warm war der Fluss in den letzten Jahrzehnten fast noch nie. Und heiss geht es temperaturmässig auch weiter. Aber auch in Sachen Lufttemperatur heizte der Juli kräftig ein: Der Monat war 2,1 Grad zu warm.

Fast hätte es gereicht: In der Nacht auf Samstag stieg die Temperatur des Rheins bei Laufenburg bis auf 26,24 Grad an – und lag damit nur noch um 0,4 Grad unter dem bisherigen Rekordwert der letzten 25 Jahre von 26,6 Grad. So warm war der Rhein am 6. August 2018, also auf den Tag genau vier Jahre zuvor.

Damit musste sich der Sommer 2003, der nach wie vor als Rekordsommer in Erinnerung ist, zumindest bei der maximalen Wassertemperatur des Rheins bei Laufenburg mit 26,1 Grad um 0,5 Grad geschlagen geben.

Doch noch ist nicht aller Temperatur Abend: Diese Woche sagt Meteo Schweiz nochmals hochsommerliche Temperaturen mit bis zu 30 Grad voraus. Damit dürfte die Wassertemperatur, die am Montagnachmittag um 16 Uhr in Laufenburg bei schon fast kühlen 24,0 Grad lag, wieder ansteigen. Wie stark, wird sich weisen, denn diese Woche liegen die Temperaturen in der Nacht doch schon deutlich unter 20 Grad.

Bei den höchsten je gemessenen Monatstemperaturmitteln wird der Juli 2022 ebenfalls ganz vorne mitmischen. Bislang lag das höchste Monatsmittel bei 24,6 Grad; das war im August 2003. Auf Platz zwei folgt das Jahr 2018 mit einem Monatsmittel von 24,4 Grad.

Juli war 2,1 Grad zu warm

Aber auch in Sachen Lufttemperatur heizte der Juli kräftig ein. «Der Hitzejuli 2022 stand im krassen Gegensatz zum Juli 2021», bilanziert Hobbymeteorologe Helmut Kohler. Er betreibt in Bad Säckingen und Schwörstadt Wetterstationen.

Sei der Juli 2021 mit 284,2 l/m² der niederschlagsreichste Juli seit Messbeginn gewesen, «so war der 2,1 Grad zu warme und 51 Stunden zu sonnenscheinreiche Juli 2022 mit nur 22,4 l/m² der zweittrockenste mittlere Sommermonat seit Messbeginn 1966».

Dabei hatte alles noch normal angefangen. Die Kaltfront von Tief «Ulrike» habe die schwülwarme Luft zum Start in den Juli ostwärts verdrängt und bei einer Tageshöchsttemperatur von 21,6 Grad 6,2 l/m² Regen gebracht, berichtet Kohler. Doch schon am 3. Juli stieg die Temperatur mit Hoch «Hartmut» wieder auf 30,8 Grad an. Kohler:

«Ein Gewitter sorgte in der Nacht auf den 4. Juli mit 5,8 l/m² für den vorerst letzten Regen.»

Unter der Regie von Hoch «Iosif» seien die Folgetage mit Nachttemperaturen um 12 Grad, Tagestemperaturen um 27 Grad und viel Sonnenschein «sehr erträglich» gewesen, so Kohler. Der Wermutstropfen: «Durch dieses Sommerwetter war es weiterhin viel zu trocken.»

Hoch «Iosif» sorgte ab dem 12. für den Beginn einer neuen Hitzewelle. «Mit 34,8 Grad hatte diese am 14. den Höhepunkt in der ersten Julihälfte, wenigstens kühlte es nachts weiterhin auf angenehme Temperaturen ab», bilanziert Kohler. Somit sei die erste Julihalbzeit 0,4 Grad zu warm gewesen und mit 12 l/m² seien erst 11 Prozent des normalen Juliniederschlages gefallen.

«Wüstentag» mit 37,3 Grad

Die zweite Julihälfte machte dort weiter, wo die erste aufgehört hatte: Unter der Regie von Hoch «Jürgen» setzte sich die Hitzewelle mit Sonnenschein von früh bis spät und ohne jeglichen Niederschlag fort. Es kam noch heisser:

«Am 18. verzeichneten wir mit 35,3 Grad den ersten Wüstentag und am 19. mit 37,3 Grad die höchste Temperatur seit dem 25. Juli 2019.»

Mit der Zufuhr von sehr warmen und feuchten gewitterträchtigen Luftmassen aus Südwest wurde es unangenehm «düppig». Kohler weiss: «Mit einem Taupunkt von 19 Grad am Nachmittag war die Schwüle sogar gesundheitsgefährdend.»

Nach 15 niederschlagsfreien Tagen in Folge gab es am 20. mit 1,6 l/m² den ersten Niederschlag. «Bei weiteren leichten gewittrigen Schauern erhöhte sich der Monatsniederschlag bis zum 24. Juli auf 22,2 l/m², das waren nur 20 Prozent des normalen Juliniederschlages», hat Kohler berechnet.

Dabei sollte es auch bleiben. Nur noch in der Nacht auf den 29. Juli brachte ein leichter Schauer etwas Regen. «Wenigstens gab es nachts angenehme Durchlüfttemperaturen», so Kohler.