Verkehr Giezendanners Gotthard-Schwenker: 2014 versicherte er eidesstattlich, er werde sich nie für die Öffnung beider Röhren einsetzen

Alt Nationalrat Ulrich Giezendanner möchte an Tagen mit grossen Staus künftig beide Gotthardröhren öffnen – vor neun Jahren sagte er in der SRF-«Arena» noch, er werde dies nie verlangen. Nun relativiert der SVP-Politiker und sagt, es sollten nicht vier Spuren in beide Richtungen befahrbar sein.