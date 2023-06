Laufenburg Ist sogar die Städtlefasnacht in Gefahr? Die Kritik an der Brunnenverlegung in der Altstadt wächst Seit Monaten sorgt die angedachte Verlegung des Marktplatzbrunnens in der Laufenburger Altstadt für Kritik. Jetzt äussern auch die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ihre Sorgen – ja: Sie sehen sogar die Städtlefasnacht mit ihren grossen Umzügen in Gefahr. Der Stadtrat betont dagegen, man wolle eine Lösung finden, die für alle passt.

Der Marktplatzbrunnen beim «Adler» (hier vor dem Umbau) soll weiter in die Strasse versetzt werden – das sorgt für Kritik. Bild: Nadine Böni

Sie sehen die Laufenburger Städtlefasnacht in Gefahr – nicht weniger als das. Sie, das sind Anita Schraner, «Obersalmi» und damit Oberhaupt des Fasnachtsvereins Salmfänger, sowie Fadrina Windisch-Gertiser, Präsidentin der Guggemusik Barocker. Und so wie ihnen geht es derzeit wohl auch vielen anderen Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern aus der Fricktaler Narrenhochburg.

Sorgen bereitet ihnen die angedachte Verlegung der Brunnen in der Altstadt im Rahmen der dritten Etappe der Werkleitungssanierung. Zu reden gibt dabei vor allem die Idee, die Brunnen in der Marktgasse – also den Marktplatz- und den Rössli-Brunnen – weiter in die Strasse hinein zu versetzen und vor der Probstei einen Brunnen neu zu errichten.

Bewusste Verengung für Durchgangsverkehr

Die von Kritikern – und zwar nicht nur von Fasnächtlern – bemängelte Verengung für den Durchgangsverkehr dadurch sei nicht nur in Kauf genommen, sondern bewusst gewählt: «Es handelt sich bei der Altstadt um eine Begegnungszone, in der Tempo 20 gilt und in der die Fussgängerinnen und Fussgänger Vortritt haben. Das wird heute aber kaum gelebt. Das soll sich mit der Umgestaltung ändern», sagt Stadtschreiber II, Ivan Brigante.

Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler bemängeln allerdings, dass ihre Bedürfnisse bei den Planungen schlicht vergessen gegangen seien. «Es finden in Laufenburg jedes Jahr der grosse grenzüberschreitende Umzug und das ‹Häxefüür› sowie alle paar Jahre das Narrentreffen statt. Für mich ist fragwürdig, ob diese Anlässe noch in diesem Rahmen möglich sind, wenn die Brunnen verlegt werden», sagt Anita Schraner.

Ähnlich denkt Fadrina Windisch. Sie sieht das Problem in erster Linie beim Marktplatz – «dem mit Bühne, Verpflegungsständen, Bar und Speaker wohl wichtigsten Platz der Fasnacht», wie sie sagt. «Viel Publikum verfolgt die Aktivitäten hier.» Auch sie hinterfragt, ob das in der bisherigen Form weiter möglich sein wird, sollte die Brunnenverlegung tatsächlich kommen.

Fahrversuche sollen zeigen, ob Durchfahrt möglich ist

«Die Fasnacht ist einer der wichtigsten Anlässe unserer Stadt», sagt der für das Projekt zuständige Stadtrat Christian Rüede und verweist darauf, dass man mit den Fasnachtsorganisationen in Gesprächen sei. Unter anderem laufen derzeit Fahrversuche mit Fasnachtswagen, die zeigen sollen, inwiefern eine Durchfahrt möglich ist. «Es ist uns ein Anliegen, eine Lösung zu finden, die eine Fasnacht mit Umzügen und Anlässen wie bisher ermöglicht», so Rüede.

Unerwähnt lässt er dabei den Umstand, dass die Gespräche wohl erst laufen, seitdem und weil die «Barocker» und das OK Städtlefasnacht im vergangenen Jahr gegen das Baugesuch für das Projekt Einwendungen einreichten. Das zumindest betonen Windisch und Schraner.

So oder so: Das Thema wird die Stadt weiterhin beschäftigen. Einerseits, weil etwa die Einwendung der Fasnachtsorganisationen noch hängig ist. Andererseits hat die FDP-Ortspartei, seit Monaten lautstarke Gegnerin des Projekts, angekündigt, das Thema anlässlich der Gemeindeversammlung vom 15. Juni noch einmal aufnehmen zu wollen.