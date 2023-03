Laufenburg «Ideenreiche, kreative und fachkundige Person»: Michael Hiltbrunner ist neuer Kurator im Rehmann-Museum Knapp 20 Bewerbungen waren für die frei gewordene Stelle als Kurator des Rehmann-Museums eingegangen. Michael Hiltbrunner setzte sich durch und hat die Stelle zum 1. März angetreten. Im Museum sieht er ein grosses Potenzial, um Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region anzulocken.

Michael Hiltbrunner ist seit dem 1. März neuer Kurator im Rehmann-Museum. Bild: Horatio Gollin

Seit dem Jahr 2018 war Tyrone Richards als Kurator im Rehmann-Museum in Laufenburg tätig. Da Richards sich eine neue Betätigung suchte, wurde die Stelle ausgeschrieben und konnte ohne Unterbruch neu besetzt werden. Richards’ letzter Arbeitstag war der 28. Februar und als neuer Kurator nahm Michael Hiltbrunner bereits am 1. März die Arbeit auf. Der studierte Kulturanthropologe hat sich zuvor schwerpunktmässig mit der Kunstforschung auseinandergesetzt, aber auch schon als Kurator Erfahrung sammeln können.

Die Ausschreibung der 30-Prozent-Stelle stiess auf ein grosses Interesse und knapp 20 Bewerbungen waren beim Rehmann-Museum eingegangen. Darunter auch sehr gute Bewerbungen, wie Geschäftsführerin Patrizia Solombrino festhält. Sie meint, dass von allen Bewerbern Hiltbrunner den Anforderungen am besten entsprochen habe. Mit Hiltbrunner habe das Museum «eine ideenreiche, kreative und fachkundige Person» gefunden, so Solombrino.

In London und Paris den Doktor gemacht

Der 47-jährige Hiltbrunner wohnt in Zürich und ist Vater von zwei Kindern. Er hat Kulturanthropologie an der Universität Zürich und der Goethe-Universität in Frankfurt am Main studiert und in London und Paris seinen Doktor gemacht. Im Jahr 2006 hat er im Bereich der Kunstforschung an der Zürcher Hochschule der Künste angefangen, wo er bis zuletzt als Senior Researcher am Institut for Contemporary Art Research tätig war. In diesem Rahmen forschte er insbesondere zu Archiven forschender Künstler sowie der «F+F Schule» für Kunst und Design in Zürich als Labor für experimentelle Gestaltung.

Hiltbrunner gehört zudem der Dalvazza-Gruppe an, die zu ländlicher und stadtperipherer Kunst forscht und entsprechende Ausstellungen organisiert. Da seine Stelle als Senior Researcher auslief, bewarb sich Hiltbrunner auf die Stelle als Kurator. Schon seit 2009 konnte Hiltbrunner Erfahrung als Kurator unter anderem für das Helmhaus Zürich sammeln, und er wird auch weiterhin als Gastkurator an Institutionen wie dem Kunstmuseum Solothurn und der Kunsthalle Bern tätig sein.

Lobende Worte für Erwin Rehmann

Hiltbrunners erster Eindruck ist, dass das Rehmann-Museum in Laufenburg sehr geschätzt wird. Das Gebäude gefällt ihm gut und auch der grosse Garten bietet viele Möglichkeiten. Über den Künstler Erwin Rehmann hat Hiltbrunner noch ein überschaubares Wissen und arbeitet sich hier noch ein. Er sagte über den namensgebenden Bildhauer des Museums in seinem ersten Fazit:

«Rehmann war ein toller Künstler, also haben wir hier einen guten Schutzpatron.»

Bei künftigen Ausstellungen will er aber Künstler und Themen aufgreifen, die in Bezug zu Rehmann gesetzt werden können. Zunächst wird Hiltbrunner aber noch die von Richards für 2023 und 2024 geplanten Ausstellungen umsetzen, bevor er eigene Ideen einbringen kann. «Das ist für mich ein Training, um zu sehen, wie das Haus hier schafft», sagt Hiltbrunner. Er sieht ein gutes Potenzial, dass das Museum Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region anlocken kann.