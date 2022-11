Laufenburg «Ich will mich verkleinern und beschränken»: Künstlerin Dora Freiermuth zieht um Nach 14 Jahren «Atelier Fischergasse 10» in Laufenburg hat Dora Freiermuth nun die Räume verlassen und nimmt ihr Atelier mit in ihre Wohnung. Mit Freude und neuer Inspiration beginnt sie einen nächsten Abschnitt. Für eine letzte Schaufensterdekoration hat sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Dora Freiermuth in ihrem neuen Atelier in ihrer Wohnung. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Aufmerksame Laufenburgerinnen und Laufenburger haben es sicher schon bemerkt. Das Schaufenster in der Fischergasse 10 ist leer. Dort war bis vor kurzem das Atelier der Laufenburger Künstlerin Dora Freiermuth beheimatet. Nun kann man vom Schaufenster quer durch die Räume bis zum Rhein blicken.

So war es auch gewollt, als die Künstlerin gemeinsam mit ihrem Mann Rolf Baumgartner 2008 das Haus kaufte und das Parterre umbaute. Damals wohnte die Familie noch in Kaisten und das Haus in der Fischergasse sollte später als Alterswohnsitz dienen. Die Familie zog schliesslich auch nach Laufenburg, vorerst in eine grosse Wohnung in der Nähe des Bahnhofs.

2014 starb Freiermuths Ehemann nach einer Krankheit. Die nachfolgende Zeit war – auch künstlerisch – stark geprägt von diesem Schicksalsschlag.

Über die Jahre Angesammeltes wird entrümpelt

In den letzten Jahren kam es dann immer häufiger vor, dass Freiermuth Dinge zügelte oder entsorgte: Dinge von ihrem Mann, von den Kindern, was sich so über die Jahre ansammelte. In diesem Prozess entwickelte sich bei ihr die Frage, ob sie das Atelier behalten und in eine kleinere Wohnung wechseln sollte. Die Kinder sind längst aus dem Haus und noch ein anderer Aspekt spielte eine Rolle. Sie sagt:

«Ich hatte auch immer mehr das Gefühl, ich lebe auf einem viel zu grossen ökologischen Fuss.»

Zu viel Raum, den sie nicht füllen kann. In ihrer Wohnung hinter dem Laufenburger Bahnhof fühlt Freiermuth sich aber sehr wohl und entschied sich deshalb, ihr Atelier mit dorthin zu nehmen. Und so wurden kurzerhand aus zwei nicht häufig genutzten Zimmern ein grosses Neues, welches nun als neues Atelier und Lager dient.

Wie die Kunst entsteht

Noch sei es ein bisschen chaotisch und alles müsse noch an seinen Platz, sagt die Künstlerin. Ausserdem warte sie noch auf den Aufbau eines grossen Wandregals, in dem sie vor allem all ihre gesammelten Materialien sichtbar einlagern kann. Dass sie die Materialien, auch wenn sie schon lange lagern, immer wieder sieht, ist wichtig für den Schaffensprozess, erklärt sie, denn:

«Viele Kunstwerke entstehen bei mir auf spielerische Art, während ich mit dem Material spiele, fühle und schaue, wie es funktioniert.»

Dann plötzlich sehe sie, was damit möglich sei, so Freiermuth weiter. Dann hat sie das Thema. So passiert mit Klebepapier, aus welchem letztlich Schwämme geworden sind. Wer die Kunst von Dora Freiermuth kennt, weiss, dass sie aus alltägliche Gebrauchs- aber auch Verbrauchsgegenständen und Naturmaterialien neue Objekte macht.

Neuer Abschnitt, neue Inspiration

Auch wenn grundsätzlich alles beim Alten bleibt, gibt ihr der neue Ort des Arbeitens auch neue Inspiration. Momentan ist Grafit das Material der Stunde. Daraus möchte sie gerne eine Gesamtinstallation oder auch etwas Hängendes kreieren. Zudem hat sie schon viele «Propeller», also die Früchte des Feldahorns gesammelt, und möchte auch diese künstlerisch verarbeiten.

Zwar gibt es in Zukunft keine Objekte der Künstlerin mehr im Schaufenster in der Fischergasse, aber die Kunst von Dora Freiermuth kann man dennoch weiterhin in Ausstellungen bewundern. Aktuell in der Arnoldgalerie in Rombach bei Aarau und im «KunstLokal »in Rheinfelden.

Selbst die leeren Räume haben die Künstlerin zu einer ganz besonderen Idee inspiriert. Ein letztes Mal wird sie ihr Schaufenster dekorieren und sprichwörtlich zum «Leben erwecken». Aufmerksamen Passantinnen und Passanten wird dies nicht entgehen.