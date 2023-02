Laufenburg «Ich kann doch gar nicht malen» – und doch wagt sich unsere Autorin auf eine Exkursion in die Welt der Farben Manchmal ist es gut, wenn man seine eigenen Erfahrungen macht. Das dachte sich auch unsere Autorin Andrea Worthmann und probierte das Malen bei der Laufenburger Mal- und Kunsttherapeutin Lisa Brutschi aus. Mit überraschenden Erkenntnissen.

Die Autorin probiert sich in «begleitetem Malen». zvg

«Aber ich kann doch gar nicht malen.» Ich denke und fühle diesen Satz, bevor ich zu Lisa Brutschi gehe, um zu erfahren, wie es ist «begleitet zu malen». Ich spreche den Satz zwar nicht aus, und trotzdem mache ich mir Gedanken, was ich wohl malen kann. Muss ich schon eine Idee haben? Werde ich gefragt, warum ich diese Idee habe? Meine Gedanken und Fragen spielen keine Rolle, denn es kommt ganz anders.

Nach einem kurzen Gespräch wähle ich den Schurz und das Papier aus, danach soll ich mir Gedanken machen, ob ich lieber quer oder hoch malen möchte. Hat die Frage etwas zu bedeuten, frage ich mich? Nein, das ist eine ganz persönliche Vorliebe, erzählt mir Lisa Brutschi später auf Nachfrage.

Als Rechtshänderin mit links malen

Nun wird das Papier quer an die Wand gepinnt. Hinter mir, mehr als 20 kleine Töpfe voller verschiedenster Farben. Brutschi möchte, dass ich eine Farbe wähle, bei der ich mich wohlfühle. Wieder ist es an mir, zu entscheiden. Wieder bin ich unsicher. Schliesslich wähle ich ein schönes Türkisgrün. Lisa Brutschi gibt mir den Behälter mit Farbe in die rechte Hand, mit der Linken soll ich malen. Ohne Pinsel, nur mit den Händen. Als Rechtshänderin sei ich dann nicht so verkopft.

Es geht los. Einen kurzen Moment der Überwindung kostet es mich, die Finger in die Farbe zu stecken, aber das lässt schnell nach. Ich fange zaghaft an auf der linken Seite und wische mit den Fingern Bögen und Wellen. Nichts Bestimmtes. Ich konzentriere mich eher auf das Gefühl beim Malen, auf meine Finger, meine Hand und die Geräusche, die entstehen. Eine erste Farbfläche entsteht.

Die Therapeutin hält mich an, das Bild von weiter weg zu betrachten. Was fällt mir auf? Nicht viel, denke ich. Was fällt Lisa Brutschi auf? Dass ich am Rand und nicht in der Mitte angefangen habe. Aha. Weiter geht’s. Nun soll ich mir eine Farbe aussuchen, mit der ich nie malen würde, die mir vielleicht sogar ein bisschen zu wider ist. Ich wähle ein in meinen Augen kaltes, helles Blau. Diese soll ich mit meiner «Wohlfühlfarbe» zusammenbringen.

Es entsteht etwas Unbeabsichtigtes

Ich probiere grossflächig aus, wie sich die Farben miteinander verhalten. Meine gemalte Fläche wird immer grösser, ich werde immer mutiger, benutze die Fingernägel und schmiere die Farbe auch über die Ränder hinaus, was ausdrücklich erlaubt ist. Während ich male, spreche ich mit der Therapeutin und sie erkundigt sich nach meinem Befinden.

Als die vorgegebene Zeit um ist, gehe ich noch einmal ein paar Schritte zurück und schaue auf das entstandene Bild. Fertig ist es noch nicht, aber ich erkenne einen Apfel darin, wenn auch nicht beabsichtigt.

Wichtig ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass jeder Mensch von der Therapeutin sehr individuell betreut wird. Die Abläufe beim Malen sind nicht strikt und laufen immer anders ab. Ich jedenfalls habe mich wohlgefühlt und das Malen hat mir grossen Spass gemacht, die Zeit ist verflogen, genau wie meine anfängliche Unsicherheit. Das Bild werde ich auf jeden Fall noch fertigstellen.