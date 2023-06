Laufenburg «Eine Bereicherung für die Stadt»: Der erste Altstadtmarkt zieht viele Besucher und Besucherinnen an Alles selbst gemacht, saisonal und von lokalen Produzenten. Das war das Motto des ersten Altstadtmarktes in Laufenburg. Dieser war nicht nur wegen des Wetters gut besucht. Die Menschen hatten auch Freude an Begegnungen und an den angebotenen Produkten.

Rund um den Laufenplatz waren 21 Marktstände aufgebaut. Bild: Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

Der Optimismus hat sich ausgezahlt. Das Organisationsteam des Fördervereins Tourismus in Laufenburg war sich sicher, dass es gutes Wetter geben wird, und es sollte Recht behalten: Sonne und weit über 20 Grad lockten am Samstag viele Besucherinnen und Besucher zum ersten Altstadtmarkt in Laufenburg, der mit 21 Ständen auf dem Laufenplatz durchgeführt wurde.

Nach der offiziellen Eröffnung um 10 Uhr war der Markt durchgehend gut besucht. Nicole Nickel hat mit ihrem «Genuss-Mobil» gerade zu dieser Zeit am meisten zu tun, da sie an ihrer Ape, einem Vespacar, vor allem Kaffee ausschenkte. Zur Mittagszeit waren die Festgarnituren voll besetzt, denn der Markt bot genug zu Essen für den kleinen oder grossen Hunger.

Lokales und saisonales Essen und Trinken

Vegetarische Pizza, Schnitzelbrot, Thai-Gerichte, Bratwurst und mehr. Alles mit Produkten der Region und von lokalen Anbietern serviert. Wer nicht auf dem Markt essen wollte, konnte sich an Marktständen mit frischem, saisonalen Gemüse, Obst und selbst gebackenen Broten eindecken.

«100 Prozent handgemacht», das Motto des Marktes, zog sich dann auch durch die Marktstände. Gerhard Schraner drechselte neben seinem Verkaufsstand Werkzeuggriffe, sodass potenzielle Käuferinnen und Käufer seiner Drechselartikel gleich sehen konnten, wie diese entstehen. «Gewürzmühlen gehen momentan sehr gut» sagt Schraner. «Als Mitbringsel werden aber auch gerne Kugelschreiber genommen.»

«Es hat sich gelohnt», freut sich Lorella Isaak, die sich ihren Stand mit einer Teddybär-Verkäuferin teilte. Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

An einem anderen Stand gab es Stoffbären aus Mohairwolle. «Jeder ein Unikat», sagt die Verkäuferin Lorella Isaak. Gleich nebenan wurden selbst genähte Taschen in verschiedenen Grössen und Artikel für Hunde verkauft, darunter Leinen und bunte Leckerli-Säcke. Scharf wurde es am Stand der «RüsstalChili»: Chiliprodukte in verschiedenen Schärfegraden von mild bis höllisch scharf konnten direkt am Stand probiert werden. Dazu gab es Tipps vom Miteigentümer Päde Roth, wie man die Saucen am besten verwendet.

Markt hätte noch länger gehen können

Holzarbeiten, Schmuck und Getöpfertes konnten die Besucherinnen und Besucher erstehen, Liköre, Gebranntes und auch ein in Zeiningen gebrautes Bier gab es zu kaufen oder direkt zu konsumieren. Die angekündigte Mikrobrauerei konnte allerdings nicht besichtigt werden. «Das war wohl ein Missverständnis», sagt Ian vom Brau-Team des Rhybräu, «aus hygienischen Gründen ginge das gar nicht.»

Um 16 Uhr sollte der Markt enden, aber so mancher und manche hätte gerne noch weitergemacht. «Jetzt geht es doch gerade erst los», scherzte einer und eine Marktfrau sagte: «Ich könnte jetzt noch gut bis 18 Uhr weitermachen» Auch den Besucherinnen und Besuchern hat der Markt gefallen. Zufriedene Gesichter, angeregte Unterhaltungen und auf Nachfrage sagte ein Besucher:

«Das ist toll, was hier auf die Beine gestellt wurde. Eine Bereicherung für die Stadt.»

Franziska Winter, Präsidentin vom Förderverein Tourismus resümiert: «Wir sind sehr zufrieden und freuen uns, dass so viele Leute gekommen sind. Es gab praktisch keine Lücken, vier von fünf Stadträte und der Stadtammann waren sogar da. Ein voller Erfolg.»