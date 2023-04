Laufenburg «Ich habe hier schon so viel erlebt» – die Burgschreiberin hält ihre erste Lesung Fünf Wochen ist Anke Ricklefs aus Köln nun schon in Laufenburg und lässt Land und Leute auf sich wirken. Über diese Zeit sprach sie bei ihrer ersten Lesung, in der sie eigene Texte und Gedichte vorstellte.

Burgschreiberin Anke Ricklefs bei ihrer ersten Lesung in der Stadtbücherei in Laufenburg (Baden). Bild: Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

«Ich habe noch nie in vier Wochen so viele Menschen kennengelernt wie hier», erzählte Anke Ricklefs den fast 60 Zuhörerinnen und Zuhörern, die am Dienstagabend zu ihrer ersten Lesung in die Stadtbücherei Laufenburg (Baden) kamen. Das sei eine unglaubliche Erfahrung. Zuvor berichtete sie ausführlich, was sie bereits alles erlebt hatte.

Viele Eindrücke und Erlebnisse aus beiden Städten

Und das war nicht wenig: Neben Gesprächen mit ihren Paten Hannes Burger und Martin Blümcke hat sie bereits alle Kirchen und das Schlössle besichtigt, sie ist die Laufenburger Acht gegangen, war im Rehmann-Museum und im Museum Schiff. Die Buchhandlung zum Andelsbach nahm sie vor allem als Treffpunkt wahr, an dem sie viele Kontakte knüpfte. Sie besuchte das Sprachpanorama und eine Lesung mit Christian Haller.

In der Kultschüür nahm sie an einem Nibelungenabend teil und war tief beeindruckt von der San-Giuseppe-Prozession durch die Laufenburger Altstadt. Sie sammelt Eindrücke bei Besuchen der verschiedenen Cafés auf beiden Seiten der Stadt, in denen sie vor allem Tee trinkt. Sie lacht und sagt:

«Ich habe nicht damit gerechnet, dass in diesen beiden, kleinen Städten so unglaublich viel los ist.»

All diese Erlebnisse und Erfahrungen, die Geschichten und Details nehme sie in sich auf, notiere sich vieles und verarbeite das eine oder andere in Texten.

Die Lesung der Kölner Autorin beginnt poetisch. «Heute stand ich im Regen der Blätter» heisst das erste Gedicht und es endet mit den Worten «und ich habe gestaunt». Im Vorfeld erklärt sie die Gliederung ihrer Lesung in lyrische Texte und Prosa. Sie widmet den Abend passend dem Thema «Staunen». Ihrer Meinung nach geht es dem kreativen Prozess des Schreibens voraus.

Philosophisch-poetische Gedichte

Es folgen weitere Gedichte, die sie rhythmisch, melodisch und sanft vorträgt, als spüre sie dem Moment nach. Intonation, Geschwindigkeit und Lautstärke ihrer Stimme passt sie den Gedichten gekonnt an. Thematisch geht es viel um die Natur. Wind, Himmel, Wasser, Bäume, Sterne, Erde. Auch beschäftigt sie sich in den Gedichten mit den grossen Fragen des Seins. All diese Elemente und noch viel mehr finden sich in ihren Zeilen wieder und hinterlassen «staunende» Gäste.

An ihrem Prosawerk arbeitete Ricklefs schon, bevor sie nach Laufenburg kam. Für ihren Aufenthalt unterbricht sie den Roman. Bei der Lesung stellte sie dem Publikum jedoch Auszüge daraus vor. In der Geschichte geht es um eine Frau, die ihren langjährigen Lebensgefährten bei einem Autounfall verloren hat und versucht, wieder ins Leben zurückzukehren.

Die Geschichte, so erklärt Ricklefs, bestehe aus Fragmenten, die in der Gegenwart und in der Vergangenheit spielen. Zudem spielen Briefe der Protagonistin an den Verstorbenen eine Rolle.

In Kürze wird die Burgschreiberin die zweite Hälfte ihres Aufenthalts auf der Schweizer Seite beginnen und bei dem Künstlerpaar Sonja Wunderlin und Gabriel Kramer wohnen. Auch wird sie an einer Laufenburger Schule einen Schreibworkshop zum Thema «kreatives Schreiben» geben.