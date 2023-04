Laufenburg Holzschlag, Naturschutz und Arbeiten für Dritte: Der Geschäftsbericht 2022 von Forst und Dienste Laufenburg Gansingen lädt ins Grüne Bereits drei Jahre existiert der Waldwirtschaftsbetrieb Forst und Dienste Laufenburg-Gansingen schon. Nach dem Zusammenschluss der separaten Betriebe Laufenburg und Gansingen 2020 schaut man im nun veröffentlichten Geschäftsbericht über das vergangene Jahr zurück. Klar ist: Man kann zufrieden sein.

Forst und Dienste Laufenburg Gansingen beschreitet das vierte Jahr den gemeinsamen Weg. Symbolbild: Mathias Förster

Auch vergangenes Jahr gab es für Forst und Dienste keinen Arbeitsmangel. Auf den 1050 Hektaren Waldfläche, die das Team zu bewirtschaften hat, wurden verschiedene Forstarbeiten verrichtet.

So wurde Naturverjüngung betrieben, sprich Nachwuchsbäume gepflanzt. Zwanzig Traubeneichen sollen in den nächsten Jahren wachsen, der Biodiversität und dem Klima zur Hilfe. Wegen der grossen Wildbevölkerung im Gebiet müssen diese mit Einzelschützen gesichert werden.

Auch die Jungwaldpflege wurde wieder durchgeführt. Dort, wo es nicht natürlich passiert, müssen gewisse Bäume entfernt werden, damit die heranwachsenden genügend Licht, Wasser oder Nährstoffe bekommen. Mit der Aufastung wurde Totholz von Bäumen mit Wertholzpotenzial entfernt, damit diese zukünftig gut wachsen und ihren Teil zur Holzproduktion beitragen können.

Fischunterstützung und Neophytenbekämpfung gehen weiter

In den Gewässern des Einsatzraumes wurden 2022 weiterhin Aufwertungsmassnahmen zugunsten der Fische ergriffen, etwa der Bau von schützenden Steinbuhnen im Sulzerbach. Die Gewässer selben wurden ebenfalls gepflegt, von der Erstellung weiterer Tümpel im Grünschholz bis hin zur Förderung der natürlichen Sinterterrassen im Sulzerloch. Auch die Orchideenwälder wurde 2022 weiter gehegt.

Den Auftrag zur Neophytenbekämpfung bekam 2022 der Naturschutzverein Laufenburg von Forst und Dienste. Die eingewanderten Pflanzenarten bedrohen meist die heimische Flora, da sie sich unkontrolliert vermehren und wichtige Nährstoffe nicht mehr zu den Originalen unseres Ökosystems gelangen.

Warnung vor Engpässen beim Holzeinschlag

Das ursprüngliche Kerngeschäft des Forstbetriebes, der Holzeinschlag, wurde natürlich auch letztes Jahr wieder verfolgt. Die Nachfrage war hoch und die Preise stiegen stetig. Forst und Dienste warnt mit Blick auf die Strompreisentwicklung und die hohe Nachfrage vor Engpässen.

Finanziell konnte ein Nettoergebnis von 165 882 Franken erzielt werden, das mit der Holznachfrage, der positiven Marktlage sowie den verschiedenen Projekten erklärt wird.

Forstwirtschaft findet nicht nur im Wald statt

Denn wie bereits im Vorwort des Verwaltungsratspräsidenten des Betriebes und Laufenburger Stadtammanns Herbert Weiss erwähnt, geht das Aufgabengebiet von Forst und Dienste mittlerweile weit über das Unterholz hinaus. So wurde der Unterhalt der Waldhütte Ebni gewährleistet und eine neue Sitzgelegenheit in Richtung Leidikon geschaffen. Auch um Sulz wurde an der Infrastruktur gearbeitet, ob Tischgarnitur oder Abschrankung.

Übrigens auch Ferienspass oder Schulanlässe, genauso wie eine Waldbereisung mit 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Während dieser vermittelte Forst und Dienste Wissenswertes über den Wald, führte den neuen Traktor vor und offerierte das Abendessen.

Auch Dritten wurde 2022 tatkräftig geholfen, darunter verschiedenen Wärmeverbänden sowie anderen Forstbetrieben. Im Schlusswort betonen die Verantwortlichen noch einmal die Zufriedenheit mit dem vergangenen Jahr, das zudem ohne Unfälle abgeschlossen werden konnte.