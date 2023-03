Laufenburg Heldenepos mal anders: Die Nibelungensage als Musiktheater in der Kultschüür Mittelalterliche Musik, eine Erzählerin und Holzfiguren auf einer kleinen Bühne. Mit witzigen Details und Klängen aus vergangenen Zeiten wird die Heldengeschichte um den Drachentöter Siegfried sprichwörtlich aus dem Hut gezaubert und verständlich erzählt.

Judith Wieser zusammen mit dem Duo Olrun bei der Vorführung der Nibelungensage. Bild: Andrea Worthmann/«Aargauer Zeitung»

Fünftes Jahrhundert zur Zeit der Völkerwanderung. In dieser Zeit und rund um die deutsche Stadt Worms am Rhein sollen sich Teile der berühmten Nibelungensage zugetragen haben. In Versform wurde sie später im Mittelalter als Lied oder Schauspiel an den Höfen verbreitet. Zu Beginn des Epos wird bereits prophezeit, dass Kriemhild vielen Helden den Tod bringen wird.

Judith Wieser vom Sprachpanorama ist es zusammen mit dem Musikduo Olrun gelungen, die Geschichte auf eine spielerisch-musikalische Weise in ein unterhaltsames Bühnenstück zu verwandeln. Dabei wird Wieser durch das Aufsetzen eines auf dem Dachboden gefundenen Huts zur Erzählerin und das Duo Olrum zu den Spielern.

Mittelalterliche Musik spiegelt die damalige Zeit wieder

Das Duo Olrun sind Olaf Kirchgraber und Alrun Lunger, die mit ihren altertümlichen Instrumenten wie der Renaissancelaute, der Mandoline oder Altflöten der Stimmung von damals den passenden musikalischen Klang geben und dazu auch in althochdeutscher Sprache singen. 2400 Verse à vier Zeilen beinhaltete das Originalwerk, welches von Wieser mitgebracht wurde und einen stattlichen Eindruck macht.

Die Heldinnen und Helden der Sage sind zudem auch als liebevoll bemalte Holzfiguren in das Stück integriert und werden beim Erzählen von Wieser oder den beiden Akteuren bewegt und gleichzeitig gespielt, sodass sich Kirchgraber mal in den unbesiegbaren Siegfried oder Lunger in die schöne Brünhilde oder Siegfrieds Gattin Kriemhilde verwandelt. Die dramatische Geschichte um Liebe, Eifersucht, Rache und Habgier bekommt dadurch viele Facetten und wird verständlich.

Dabei fehlte es nicht an lustigen Details und kreativen Ideen: Ein Stoffkrokodil stellte den von Siegfrid getöteten Drachen dar, Blut wurde durch ein rotes Tuch veranschaulicht und durch das Überstülpen eines weissen Umhangs wurde Siegfried in seiner Tarnkappe unsichtbar und konnte König Gunther bei seinen Intrigen helfen.

Kreative und humorvolle Gestaltung des Stücks

Fast actionreich gestaltete sich die nachgespielte Jagdszene, in der Brünhildes Gefolgsmann Hagen von Tronje mit König Gunther den Plan hat, Siegfried zu töten. Der wiederum, seines Schicksals unwissend, möchte mit seinem Jagdkönnen angeben und erlegt zu Beginn einige wilde Tiere, die in Form von Stofftieren dann Richtung Publikum fliegen.

Nachdem am Ende des Stücks, wie anfangs prophezeit, die Heldinnen und Helden der Geschichte durch die Rache Kriemhilds umkommen, werden die Holzfiguren durch Judith Wieser mit einem musikalisch untermalten Ritual zu Grabe getragen und bekreuzigt. Der Nibelungenschatz den Kriemhild einst von Siegfried erbte, wurde von Hagen im Rhein versenkt und zum berühmten Rheingold.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer der voll besetzten Kultschüür waren begeistert und forderten nach Ende des rund 90-minütigen Stücks noch musikalische Zugaben, die das Duo zusammen mit Wieser an der Trommel gerne gab.