Laufenburg Grundstückbesitzer klagen gegen Stadt: Wem gehört diese bröckelnde Mauer? Rund 30’000 Franken kostet die Erneuerung einer Stützmauer entlang eines öffentlichen Weges. Die Stadt Laufenburg ist der Ansicht, dass sich die Besitzer des Nachbargrundstücks an den Kosten beteiligen müssen, weil die Mauer direkt auf der Grenze liegt. Diese gehen dagegen rechtlich vor.

Diese Mauer in Laufenburg muss erneuert werden. Unklar ist, wer für die Kosten aufkommen wird. Dennis Kalt

Für gewöhnlich finden juristische Verhandlungen in Laufenburg im Gebäude des dortigen Bezirksgerichts statt. Nicht so gestern Nachmittag, wo sich die Parteien direkt am Auslöser und Objekt des Rechtsstreits – einer bröckelnden Mauer – gegenüberstanden.

Klar ist, dass die Mauer, die entlang eines öffentlichen Weges verläuft, über kurz oder lang ersetzt werden muss. Unklar hingegen ist, wer für die Kosten aufkommen wird. Dies, weil die Mauer direkt auf der Grenze des öffentlichen Weges und eines Grundstücks liegt, das sich in Privatbesitz befindet.

Neue Mauer kostet rund 30’000 Franken

Gemäss Aussage der Stadt betragen die Gesamtkosten für die Erneuerung der Mauer rund 30’000 Franken. Die Stadt ist der Ansicht, die Besitzer des an der Mauer benachbarten Grundstücks haben sich an den Kosten für die Mauer zu beteiligen. Diese klagen dagegen.

Laut Vorbesitzer des benachbarten Grundstücks, der an der Augenscheinverhandlung als Zeuge geladen war, existiert die Mauer bereits seit den 1950er-Jahren und wurde in den 1990er-Jahren um rund 30 Zentimeter erhöht.

Zur Aufstockung der Mauer sei es seiner Meinung nach im Zuge eines Neubaus auf der gegenüberliegenden Seite sowie der Erstellung eines öffentlichen Weges gekommen. Ihm sei nicht bewusst gewesen, dass die Mauer auf der Grenze seines damaligen Grundstücks gebaut worden sei. Er sagte:

«Dann hätten wir ja reagiert, wenn die Mauer auf unserem Grundstück gebaut worden wäre.»

Unklar an der Verhandlung blieb, wer den Auftrag zur Aufstockung der Mauer gab. Gemäss Stadt gebe es hierzu keine Akten. Hingegen verweist der Anwalt des Paares, das eine Eigentumsfreiheitsklage einreichte, auf «Rechnungen der Einwohnergemeinde in den Akten».

Ein Vertreter der Stadt bezweifelte jedoch, dass die Stadt den Bau der Mauer bei der Erstellung des öffentlichen Weges in Auftrag gegeben habe. Denn so würden Strassen von der Stadt nur abgenommen werden, wenn sie im Sinne der Baumeisterkunst erstellt würden, was im vorliegenden Fall zu bezweifeln sei.

Stadt bietet Geometer auf

Die aktuellen Besitzer, die das Grundstück mit Liegenschaft vor rund zehn Jahren erworben haben, erfuhren erst 2018, dass sie Miteigentümer der Mauer sind. Als sie ihren direkt an die Mauer grenzenden Vorplatz neu gestalten wollten, nahmen sie Kontakt mit der Bauverwaltung auf, um zu erfahren, was mit der Mauer geschehen soll. Die Stadt bot daraufhin einen Geometer auf, der feststellte, dass die Mauer direkt auf der Grenze liegt.

Für den Rechtsvertreter der Stadt ist klar, dass eine Miteigentümerschaft an der Mauer seitens der Privatpersonen vorliege. Er sagte:

«Der Augenschein hat bestätigt, dass die Mauer auf der Grenze steht.»

Der Anwalt der Kläger sagte, dass man von diesen nicht erwarten könne, abzuklären, ob sie im Miteigentum der Mauer stehen. Zudem hätten sie auch gar keine Nutzen durch die Mauer.

Das Bezirksgericht wird den Klägern sowie der Stadt einen Vergleichsvorschlag zustellen.