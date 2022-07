Laufenburg Grossflächiger Brand eines Feldes an der Hauptstrasse zwischen Sulz und Mönthal Beim Heupressen geriet am Freitagabend ein Stoppelfeld in Brand. Zwecks Eindämmung des Brandes war ein Grossaufgebot der Feuerwehr notwendig.

Freitagabend, kurz nach 19 Uhr, meldete eine Drittperson dem Feuerwehrnotruf einen grossflächigen Brand eines Stoppelfeldes an der Hauptstrasse zwischen Sulz und Mönthal.

Ein Landwirt presste am Freitagabend das auf dem Feld liegende Stroh zu Ballen. Dabei geriet ein Strohballen in Brand. Das Feuer griff sofort auf das Stoppelfeld über. Die Feuerwehr Laufenburg war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Es gelang in der Folge, das Feuer einzudämmen und zu löschen. Beim Brand wurde niemand verletzt. Ausser dem verbrannten Stroh entstand kein Sachschaden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Abklärungen der Kantonspolizei sind noch im Gange.