Laufenburg Geschichten wie aus dem Ärmel geschüttelt: Für einmal begeisterten Troubadoure im Rehmann-Museum Irene Mazza, Nick Spalinger und Ueli Stampfli spielten im Rehmann-Museum in Laufenburg. Bekannt sind sie von den Troubadix-Liedermacherfestivals. Ihnen gelang ein Abend voller Witz, Ideenreichtum und Sprachzauber.

Ideenreich: Irene Mazza mit Nick Spalinger (links) bei ihrem Auftritt im Rehmann-Museum. Peter Schütz

Im Rehmann-Museum stand am Freitagabend ausnahmsweise nicht die Bildhauerei im Fokus, sondern die Kunst der Liedermacherei. Irene Mazza, Nick Spalinger und Ueli Stampfli, bekannt von den in der Regel jeweils an Pfingsten durchgeführten Troubadix-Mundartliederfestivals, machten gemeinsame Sache.

«Es kann brenzlig werden», warnte Sonja Wunderlin, selber Liedermacherin, die diesmal im Hintergrund agierte. Und: «Heute geht es um Lieder, die ans Eingemachte gehen – messerscharf, unverblümt, mehrspurig», so Wunderlin. Mehrspurig passte insofern, als die Veranstaltung eine Kooperation von Kulturausschuss Laufenburg, Kulturkommission «die brücke» und Rehmann-Museum war.

Die drei Troubadoure sind auch ausgezeichnete Gitarristen

Messerscharf und unverblümt war auch nicht zu hoch gegriffen, denn die Troubadix-Liedermacher werden dafür geschätzt, dass sie die Dinge auf den Punkt bringen können – die einen ohne Umschweife, die anderen mit einem Augenzwinkern.

Was sie alle können: mit minimalem instrumentalem Aufwand Geschichten, wie sie das Leben schreibt, erzählen. Irene Mazza und Ueli Stampfli alias Troubadueli begleiteten sich selber an der Gitarre, ebenso Nick Spalinger, der überdies noch die Mundharmonika einsetzte.

Mehr war nicht nötig, und trotzdem überzeugten die Vorträge, auch deshalb, weil die drei Troubadoure ausgezeichnete Gitarristen sind. «Mi Chopf isch voller Idee», brachte Stampfli seine Befindlichkeit gleich zu Beginn des Konzerts auf den Punkt. Sein erstes Lied handelte konsequenterweise vom Musikmachen, in Stampflis Sprache «sounden». Sounden sei Balsam auf die Seele, verriet er. Mehr noch: «Musik steht über allem, und das kann einem niemand nehmen», so Stampfli, es sei wie heimkommen.

Einfach, aber effizient: Ueli Stampfli an der Gitarre. Peter Schütz

Seine Lieder würden keine Störung vertragen, bemerkte er, «wenn aus der Ferne der Gesang der Nachtigall ertönt und wenn den Tag noch die stille Leere regiert.» Sie vertrugen in ihrer Fragilität auch sonst keine Störung, Mikrofon und Verstärker hin oder her. Das Publikum spürte dies. Doch beim Applaus endete die Zurückhaltung.

Die Idee der Kooperation soll weitergeführt werden

Die drei Liedermacher zelebrierten einen Abend voller Wortwitz und Tiefe, Sprachzauber und einem kleinen bisschen Seelenschau. Ihre Geschichten wirkten wie aus dem Ärmel geschüttelt, stellten jedoch das Ergebnis genauer Beobachtungen der Gesellschaft dar.

Wundersame Dinge ereigneten sich. Einmal kam der Milan nicht aus dem Staunen heraus, oder gelangte der Rosenpfeffer zu Ehren. Ein Lied kam von Herzen, ein anderes wuselte sich quasi durch den städtischen Verkehr. Und über allem schwebte der Geist von Mani Matter.

Mundarttüftler: Nick Spalinger mit Mundharmonika und Gitarre. Peter Schütz

Die Idee der Kooperation unterschiedlicher Kulturlokalitäten will «die brücke» weiterführen. Die Stadthalle, die Heilig Geist Kirche, die Pfarrscheuer Luttingen und das Schlössle werden im Lauf dieses Jahres als Veranstaltungsorte genutzt.

Nächster Akt: Der Satire-Kabarettist Stefan Waghubinger macht am 22. April seine Aufwartung. Einen Monat später tritt die Gruppe «Schellmery» auf – unter anderem mit Sonja Wunderlin und Olaf Kirchgraber, ein weiterer von den Troubadix-Festivals bekannter Liedermacher.