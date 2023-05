Laufenburg Geschafft: Das Schwanenpaar von Laufenburg hat fünf Junge – das sind die ersten Bilder Das Schwanenpaar von Laufenburg hatte in den letzten Jahren immer wieder Pech und verlor seinen Nachwuchs. Dieses Jahr sieht es aber gut aus: Am Wochenende schlüpften fünf Jungtiere. Dem Laufenburger Schwanenvater Hannes Burger gelang am Montag ein Super-Schnappschuss. Die AZ zeigt die schönsten Bilder.

Der Schwanennachwuchs ist da: Hannes Burger mit dem ersten Bild, auf dem alle Jungtiere zu sehen sind. Bild: Hannes Burger

Er ist «richtig happy und auch etwas stolz»: Am Montagmorgen gelingt Hannes Burger dieser Schnappschuss «seiner» Jungschwäne. «Das Paar hat fünf Junge», erzählt der ehemalige Stadtrat und «Schwanenvater» von Laufenburg aufgeregt am Smartphone, während er mit seiner Foto-Trouvaille zurück ins Büro eilt, um sie der AZ zu mailen.

Burger war in den letzten Tagen immer wieder beim Feldgraben in der Nähe der neuen Rheinbrücke, wo das Schwanenpaar in diesem Jahr sein Nest gebaut hat. «Der Standort ist besser als der alte», findet Burger. «Denn der Feldgraben ist nicht so wild wie der Andelsbach, und das reduziert die Gefahren für die Schwanenfamilie deutlich.»

Bereit für den ersten Ausflug: die fünf jungen Schwäne mit ihren Eltern. Bild: Hannes Burger

Vor dem (Hoch-)Wasser hatte Burger viel Respekt, denn in den letzten Jahren verlor das Schwanenpaar seinen Nachwuchs immer wieder. Entweder wurden die Eier aus dem Nest geklaut – oder die Jungtiere ertranken im Hochwasser.

Etwas nervös wurde Burger denn auch letzte Woche, als das Wasser anfing zu steigen. Er fragte sich: Hält das Nest?

Es hielt –vor allem auch dank eines grossen Efforts des Schwanenpaares. «Es erhöhte das Nest innert weniger Stunden um mehr als 20 Zentimeter», beobachtete er. Und:

«Das war auch bitter nötig, denn das Wasser stieg stark an und bedrohte das Nest und die Eier.»

Burger windet den beiden Schwänen ein Kränzchen: «Was die beiden da geleistet haben, ist einfach grossartig.» Er rechnete damit, dass die Jungen Ende letzter Woche oder spätestens Anfang dieser Woche schlüpfen werden. Deshalb nahm er die Strecke zum Feldgraben immer wieder unter die Beine, um dann der Redaktion am Samstag um 18:46 Uhr per Whatsapp zu melden: «Geschlüpft. Anzahl noch unklar. Gruss Hannes.»

Der erste junge Schwan blickt sich um. Bild: Hannes Burger

Am Sonntag gelangen Burger dann die ersten Schnappschüsse, «das Ultimative ist aber noch nicht dabei», befand er. Am Montag dann präsentierte ihm das Schwanenpaar sämtliche Jungen. «Wunderschöne Tiere, stolze Eltern», befand Burger.

Ein Jungschwan purzelte dann prompt vor seinen Augen aus dem Nest ins Wasser, schwamm eine Runde – und wurde vom Vater zurück ins Nest begleitet. «Beide Elternschwäne sind sehr fürsorglich», findet Burger und rechnet damit, dass «heute Montag oder spätestens morgen Dienstag alle Jungtiere mit den Eltern im Rhein schwimmen werden».

Das Schwanenpaar hat innert weniger Stunden das Nest um 20 Zentimeter erhöht, um es vor dem Wasser zu schützen. Bild: Hannes Burger

Burger ist zuversichtlich, dass die Schwäne ihre Jungen in diesem Jahr endlich wieder einmal durchbringen. «Das Nest liegt viel besser, und auch der Rhein führt dieses Jahr nicht derart viel Wasser, dass es für die Jungtiere gefährlich werden könnte, wenn sie sich dann zusammen mit den Eltern ins Städtchen aufmachen.»