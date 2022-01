Gefahr am Fluss: Eine Ausstellung erzählt die Geschichte eines Schiffs, das nie am Ziel ankam

Am 5. Februar eröffnet das Laufenburger Museum Schiff die Türen mit seiner neuen Ausstellung. Es geht um die Tücken und Gefahren von Flüssen im Fricktal, insbesondere des Rheins in der Region Laufenburg. Beleuchtet werden die Risiken von damals bis heute – erzählt in Hörgeschichten, Fotos und Malerei.