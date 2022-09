Für Engagement und Völkerverständigung: Der Friedenspreis geht an Maria-Theresia Rist

In festlichem Rahmen wurde am Freitag nach sieben Jahren zum zweiten Mal der Friedenspreis in Laufenburg vergeben. Damit zeichnen die beiden Städte Laufenburg Bürgerinnen oder Bürger aus, die sich besonders für grenzüberschreitende Zusammenarbeit einsetzen.