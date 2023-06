Laufenburg Für den Ernstfall gerüstet: Energiedienst übt an Wasserkraftwerk die Bekämpfung eines Grossbrands In simulierten Szenarien übten die Feuerwehren beider Laufenburg Brandbekämpfung, Rettungsaktionen, Erstversorgung verletzter Personen sowie die Evakuierung gefährdeter Bereiche am Wasserkraftwerk. Die Übung verlief reibungslos und hat Erkenntnisse für den Ernstfall geliefert.

Bei der Übung am Wasserkraftwerk agierten die Feuerwehren beider Laufenburg zusammen. Bild: zvg

Am Wasserkraftwerk in Laufenburg fand eine umfangreiche Feuerwehrübung statt, bei der die Abläufe und Massnahmen für den Ernstfall eines Grossbrands mit verletzten und bewusstlosen Personen sowie Personen mit Rauchgasvergiftung trainiert wurden. Die Feuerwehren aus beiden Laufenburg arbeiteten dabei erfolgreich zusammen, heisst es in einer Mitteilung der Energiedienst Holding AG

Die Durchführung dieser Übung war von grosser Bedeutung, um die Einsatzkräfte bestmöglich auf solche kritischen Situationen vorzubereiten und die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren beider Länder zu stärken. Die Sicherheit der Mitarbeitenden und der Schutz des Kraftwerks standen dabei im Mittelpunkt.

Übung liefert Erkenntnisse für den Ernstfall

In simulierten Szenarien wurden Brandbekämpfung, Rettungsaktionen, Erstversorgung verletzter Personen sowie die Evakuierung gefährdeter Bereiche geübt. Die enge Zusammenarbeit mit dem Kraftwerkspersonal, dem Rettungsdienst und anderen relevanten Einsatzkräften wurde erfolgreich erprobt.

Die Feuerwehrübung war eine wichtige Massnahme zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und zum Schutz aller Beteiligten. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der Feuerwehren aus beiden Laufenburg habe gezeigt, wie wichtig eine grenzübergreifende Kooperation in Notfallsituationen sei.

Die Übung verlief reibungslos und hat Erkenntnisse für den Ernstfall geliefert. Alle beteiligten Einsatzkräfte haben ihr Können und ihre Professionalität unter Beweis gestellt. Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeitenden und die zuverlässige Versorgung mit Energie sind ein zentrales Anliegen für Energiedienst. «Durch solche Übungen gewährleistet das Unternehmen eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Notfallpläne und rüstet sich für mögliche Ernstfälle», heisst es in der Mitteilung weiter. (az)