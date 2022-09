Laufenburg Freiheitsstrafe reduziert, Busse ganz erlassen: Töff-Raser kommt vor Bezirksgericht glimpflich davon Reumütig und einsichtig zeigte sich ein Töfffahrer in einem Strafverfahren am Bezirksgericht Laufenburg. Er war auf der Benkenstrasse auf Höhe von Oberhof mit 159 Kilometer pro Stunde statt der erlaubten 80 erwischt worden. Sich zerknirscht zu geben, zahlte sich für den 52-Jährigen aus. Sogar sein Töff kann er behalten.

Mit Tempo 159 war ein Töfffahrer auf der Benkenstrasse unterwegs. Dafür stand er jetzt vor Gericht (Symbolbild). Jeffrey Sitthi / Moment RF

Schon gleich zu Beginn der Verhandlung am Bezirksgericht Laufenburg räumte es der Beschuldigte gegenüber Gerichtspräsident Beat Ackle unumwunden ein:

«Ja, ich war zu schnell. Ich will das nicht abstreiten. Es tut mir sehr leid.»

Das «zu schnell» hiess 159 Kilometer pro Stunde statt der erlaubten 80. Abzüglich der Toleranz war der Mann damit 74 Kilometer pro Stunde zu schnell. Er war im März 2021 mit seinem 165 PS-Töff auf Höhe von Oberhof ausserorts auf der Benkenstrasse unterwegs. Vor ihm fuhr wohl ein in seinen Augen zu langsames Auto. Das überholte der Töfffahrer und dabei massen die Polizisten Tempo 159. Der Beschuldigte versicherte vor Gericht, nicht realisiert zu haben, dass so viel auf dem Tacho stand. Er sagte: «Ich dachte, es waren nur 100, höchstens 110.»

Ackle hielt ihm seinen eher schlechten «automobilistischen Leumund» entgegen: Immer wieder war dem Beschuldigten der Führerausweis entzogen worden. Der aber beteuerte, nie unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol ein Fahrzeug gelenkt zu haben. Die Führerausweise zu entziehen, sei nur vorsorglich erfolgt, um ihn daran zu hindern, unter Drogen zu fahren.

Und eine Drogenbiografie hat der Beschuldigte. Er gab an, insgesamt rund 20 Jahre und «in Wellen» auch Heroin konsumiert zu haben. Schicksalsschläge hätten in in die Sucht getrieben: Eltern getrennt, Job verloren, gescheiterte Fussballkarriere («Ich hätte Chancen auf die Nati B gehabt») und der Bruder gestorben: Innerhalb von ein bis zwei Jahren sei sein ganzes Leben zusammengebrochen. Unter dem Einfluss des Heroins habe er sich leicht gefühlt und keine Schmerzen verspürt, sagte er aus.

«Habe einfach nicht mehr zurück ins Leben gefunden»

Immer wieder erfolgreicher Drogenentzug, aber auch Rückfälle: «Ich habe einfach nicht mehr zurück ins Leben gefunden. Ich fühlte mich unwohl und unter Druck.» Aber jetzt sei und bleibe er «sauber», weil er sich zum ersten Mal in seinem Leben integriert und gut fühle.

Aber eben: Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg wollte ihn für seine Raserei wegen besonders krasser Missachtung der Verkehrsregeln zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten bedingt auf drei Jahre und zu einer Busse von 3500 Franken verurteilen. Sein Töff hätte ihm entzogen und verwertet werden sollen. Der Staatsanwalt sagte in der Verhandlung:

«Ihr Verhalten zeugt schon von einer gewissen Skrupellosigkeit. Sie hätten dadurch Unbeteiligte schwer oder gar tödlich verletzen können. Das haben Sie in Kauf genommen.»

Die Verteidigung stritt die Schuld des Mannes nicht ab, beantragte aber eine auf ein Jahr reduzierte Freiheitsstrafe bedingt auf zwei Jahre. Auf die Busse und den Einzug des Töffs solle verzichtet werden. Auch sollte die Anklagegebühr von 1950 auf 800 Franken abgesenkt werden.

Verteidigung sah keine Gefährdung

Der Mann habe einen Tempoverstoss begangen, doch sei der auf übersichtlicher und gerader Strecke und kontrolliert erfolgt. Zu keiner Zeit habe dabei eine Gefährdung bestanden, so der Anwalt. Der sagte:

«Mein Mandant hat keine Strafe von 21 Monaten verdient.»

Dazu verurteilte ihn das Bezirksgericht Laufenburg auch nicht: Es reduzierte die Strafe auf 15 Monate, beliess es aber bei der dreijährigen Probezeit. Die 3500 Franken Busse muss der Mann nicht bezahlen. Ackle sah ihn mit der Begleichung der Anklagegebühr von 1950 Franken, die blieb bestehen, «schon genug gestraft».

Sein Töff aber kann er behalten und, sofern wieder im Besitz eines gültigen Führerausweis, auch wieder fahren. In Zukunft werde er «jetzt vier Mal auf den Tacho schauen», ob dieser mehr als das erlaubte Tempo anzeigt, versprach der Mann.