Laufenburg «Es wird eine magische Nacht»: An 30 Stationen treffen sich Kunst, Kultur und Kulinarik Am 2. September findet die grenzüberschreitende Kulturnacht in Laufenburg zum 18. Mal statt. Dies unter dem Motto «Kultur baut Brücken». Der Clou: Dank des ehrenamtlichen Engagements der Beteiligten sowie der Sponsoren ist der Eintritt frei.

Die Laufenburger Kulturnacht geht in die 18. Auflage. Die Vorbereitungen für den grenzüberschreitenden Anlass am Samstag, 2. September, sind weitgehend abgeschlossen. Das Programm steht, es ist klar, wer wo was anbietet. Und das ist allerhand: An rund 30 Stationen – allein 20 befinden sich auf Schweizer Seite – wird die ganze Palette von Kunst, Kultur und Kulinarik entfaltet.

«Es ist für jeden Geschmack etwas dabei», brachte es Roland Kaufmann, Präsident des Organisationskomitees, anlässlich einer Medieninformation am Montag auf den Punkt. Kaufmann fügte in Anlehnung an das Motto «Kultur baut Brücken» hinzu: «Wir wollen die Brücken ausbauen und stärken.» Dazu soll die Mischung aus einheimischer und fremdländischer Kultur beitragen. So wird die Stadtmusik Laufenburg oder das Tambourencorps Auftritte haben, aber auch die Vokalgruppe Belo-Mir aus Minsk.

Sieben Kunstschaffende auf der Laufenbrücke

Die Vorfreude der Ok-Mitglieder auf die 18. Laufenburger Kulturnacht ist gross. Bild: Peter Schütz/Aargauer Zeitung

Musik aus dem Balkan vom Trio «Amal» wird im Rehmann-Museum ertönen, während im Schlössle auf deutscher Seite Akkordeonist Vadim Fedorov spielen wird. Schliesslich ist es Roland Köpfer vom OK-Team gelungen, sieben Kunstschaffende aus verschiedenen Regionen auf die Laufenbrücke, die beide Seiten des Rheins miteinander verbindet, zu holen. Andreas Futter, Amédé Flum, Desirée und Klaus Laule, Natascha Schmid-Berger, Irene Merz, Christine Knaup sowie Jürg Widmer werden ihre Kunstwerke zeigen.

Unweit davon präsentiert Christian Zart in der Fluhgasse seine «Zart-Art», ein Upcycling aus Metall und Holz. Im Schlössle wird Silvia Seifert aus Effingen ihre Kunst, vor der Tourist-Info Juri Polischuk realistische Porträts von Menschen und Tieren zeigen. Wenige Meter daneben wird Martin Willi im Rathaus-Foyer aus seinen Büchern lesen.

Die geografischen Grenzen spielen einen Abend lang keine Rolle – was sich auch im Kulinarischen spiegelt. An zwölf Stationen werden Snacks, Gegrilltes und Gekochtes angeboten, mit asiatischem, mediterranem oder heimischem Flair. Letzteres werden die Salmfänger in ihren historischen Gewändern mit am offenen Feuer gegartem Fisch verströmen. Mehr noch: Die Salmfänger stellen in der Salmi-Grotte, bevor diese ausgeräumt wird, eine Best-of-Ausstellung der Schnitzelbankzeichnungen von Anita Schraner zusammen.

Kulturbühne als Herzstück auf dem Laufenplatz

Das Herzstück der Kulturnacht soll die Kulturbühne auf dem Laufenplatz bilden. Für deren Ausstattung verantwortlich ist Felix Nguyen, der selbst als Tänzer auftreten wird. Die Kulturbühne soll den professionellen Rahmen für weitere Auftritte, unter anderem der «Young Stage Acadamy» mit Laura Murelli und Mandy Kruschke oder der «Jump-Kids» mit ihrer Mini-Trampolin-Show bieten. Fazit von Roland Kaufmann: «Wir können die Kulturnacht zum 18. Mal in gestärkter Form präsentieren. Es wird eine magische Nacht.» Der Clou: Der Eintritt ist überall frei. Dies sei nur möglich dank des ehrenamtlichen Engagements der Beteiligten sowie der Sponsoren, erklärte Roland Kaufmann.

Finanzielle Unterstützung bringen die beiden Städte Laufenburg und der Landkreis Waldshut, ausserdem Swisslos und die Aargauische Kantonalbank. Die Finanzen regelt Ursula Jutzi. Dem OK-Team gehören noch Reto Weiss, Roland Sens und Andrea Baumann an. An der Kulturnacht öffnen zudem zwei Museen ihre Türen. Das Sprachpanorama präsentiert die Sonderausstellung «Kalligraphie des Mittelalters». Schliesslich hält das Rehmann-Museum ein umfangreiches Programm mit Workshop, zwei Konzertsessions sowie Führungen durch die neue Ausstellung mit Kurator Michael Hiltbrunner bereit.