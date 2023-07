Laufenburg Es liefert Strom für über 1000 Haushalte: Auf den Dächern der Balteschwiler AG entsteht ein riesiges Solarkraftwerk Das Laufenburger Holzbearbeitungswerk baut auf zwei Dächern am Sitz in Laufenburg die nach eigenen Angaben grösste Aufdach-Photovoltaik-Anlage im ganzen Kanton. Sie wird das Unternehmen nicht nur auf einen Schlag autark machen sondern darüber hinaus auch Energie für die Öffentlichkeit produzieren.

Es sind gewaltige Zahlen, die das Laufenburger Holzbearbeitungswerk Balteschwiler AG in einer Mitteilung präsentiert: Auf zwei Dächern am Sitz des Unternehmens in Laufenburg soll ein riesiges Solarkraftwerk entstehen – die nach Angaben von Balteschwiler grösste Aufdach-Photovoltaik-Anlage im ganzen Aargau.

Auf rund 21’700 Quadratmetern Dachfläche soll ein Solarkraftwerk entstehen. Bild: zvg

Das Solarkraftwerk erstreckt sich demnach über eine Dachfläche von rund 21’700 Quadratmetern und wird mit insgesamt 7540 Modulen jährlich 3,03 Gigawattstunden Energie produzieren. Das entspricht nach Angaben von Balteschwiler einem Jahresverbrauch von mehr als 1100 Zwei-Personen-Haushalten, «was zu einer bedeutenden Reduktion des CO 2 -Ausstosses und zur Erreichung der Klimaziele der Schweiz beiträgt», wie es in der Mitteilung heisst.

Der Betrieb wird 100 Prozent autark

Die Installation des Solarkraftwerks sei ein bedeutender Schritt in Richtung einer nachhaltigen Produktionsstrategie. Mit einer Leistung von 3092 Kilowatt-Peak wird die Anlage den Grossteil des Stromverbrauchs von Balteschwiler AG abdecken. «Unser Betrieb wird mit Installation der Anlage 100 Prozent autark sein und darüber hinaus einen prognostizierten jährlichen Überschuss von 1,9 Gigawattstunden ins öffentliche Netz einspeisen können», lässt sich Jörg Langheim, CEO der Balteschwiler AG, in der Mitteilung zitieren.

Insgesamt würden mit dem Kraftwerk jährlich rund 375 Tonnen Kohlenstoffdioxid an Emissionen eingespart. «Bildlich gesprochen sind dies über zwei Millionen nicht gefahrene Kilometer mit einem Automobil pro Jahr oder 37’500 jährlich gepflanzte Buchen, die der Atmosphäre die gleiche Menge an Kohlenstoffdioxid entziehen», schreibt die Balteschwiler AG in der Mitteilung.

Das Solarkraftwerk entsteht auf den Dächern des sogenannten CNC-Abbundcenters sowie den Logistikhallen. Visualisierung: zvg

Das Solarkraftwerk entsteht auf den Dächern des sogenannten CNC-Abbundcenters sowie den Logistikhallen. Geplant ist die Inbetriebnahme des Kraftwerks per Anfang November. Der erste grüne Strom wird bereits ab September produziert.

Die Anlage entsteht in Zusammenarbeit und unter Federführung des Unternehmens Ampere Dynamic Schweiz GmbH mit Sitz in Zürich, die das gesamte Kraftwerk konzipiert, geplant und schlüsselfertig errichtet. Die junge Firma verfolgt die Vision, sämtliche ungenutzten Industrie- und Gewerbeflächen der Schweiz für die Produktion von erneuerbaren Energien zu nutzen. (az)