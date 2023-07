Laufenburg «Es ist ein historischer Moment»: Das Museum Schiff schliesst für den grossen Umbau Es war eine Finissage im doppelten Sinne: Einerseits ging am Sonntagabend die Ausstellung «Gefahr am Fluss» im Laufenburger Museum Schiff zu Ende, andererseits auch die Geschichte des Museums in seiner heutigen Form: Das Museum bleibt in den kommenden Monaten für den anstehenden Umbau geschlossen. Die erfolgreiche letzte Ausstellung hinterlässt dabei spannende Geschichten und Spenden von historischer Bedeutung. Ein Abschied.

Zum letzten Mal vor dem grossen Umbau öffneten sich am Sonntag die Türen des Laufenburger Museums Schiff. Eine letzte öffentliche Führung durch den ehemaligen Vereinspräsidenten Hannes Burger begleitete die Finissage, die an dem Tag rund 25 Besucherinnen und Besucher zählte. Auch die Museumsleiterin des Fricktaler Museums in Rheinfelden war mit dabei.

Ariane Dannacher (lesend) erzählt von Besucherreaktionen zur Ausstellung. Daneben Museumspräsidentin Anita Stocker und Altpräsident Hannes Burger Bild: Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

Eröffnet wurde der offizielle Teil von der Präsidentin des Museumsvereins, Anita Stocker, die den Moment als «historisch» bezeichnete. In dieser Form werde das Museum nie mehr zu sehen sein. Anschliessend kam die Kuratorin der letzten Ausstellung «Gefahr am Fluss», Ariane Dannacher, zu Wort, die Geschichten zusammengestellt hatte, die aus Reaktionen von Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung hervorgingen.

Reaktionen auf die letzte Ausstellung

Da war beispielsweise das Bild des Malers Louis Saugy, das die «Totenwaage» in Laufenburg zeigt. Jenen Ort zwischen Laufenbrücke und Badstube, der voller Strudel war und durch die gefährlicher Sogwirkung schon einige Menschenleben forderte. Ein Besucher war so beeindruckt von dem Bild, dass dessen Freundin mit der Bitte um eine Reproduktion auf das Museum zukam. Sie wollte es ihrem Freund zum Geburtstag schenken. Dieser Bitte konnte nachgekommen werden.

Das Museum Schiff wird umfassend umgebaut und erweitert. Visualisierung: zvg/Aargauer Zeitung

Auch erhielt das Museum Anfang des Jahres ein Porträt und einen Brief von 1893 eines in Laufenburg wohnenden jungen Lehrlings, der später bei einem dramatischen Unfall im Rhein ertrank. Ein weiteres Geschenk – ein antikes paar Ski – ziert nun auch die Ecke zur «Rhygfrörni». Der Besuch des Enkels von Carolo Müller, der ein Nixenbild malte, war ein weiterer Höhepunkt.

Ein Zimmer bleibt (fast), wie es ist

Knapp 3000 Menschen haben die Ausstellung «Gefahr am Fluss» in den vergangenen Monaten gesehen. Ariane Dannacher sagt:

«Die Ausstellung war ein grosser Erfolg. Durch die Teilnahme am Netzwerk Museen mit dem Thema ‹Der Rhein› und aufgrund der gut besuchten ‹Laufenburger Acht› kamen Gäste aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz.»

Nach dem offiziellen Teil führte Hannes Burger Interessierte ein Stockwerk hinauf in «seine» Räume, in denen er zu nahezu jedem Teil eine Geschichte erzählen kann. Die «Sophie Rüscher»-Stube, in der rund 50 Trauungen stattgefunden hatten, wird zu grossen Teilen so bleiben, verrät Burger. Sophie Rüscher vermachte damals ihr Hab und Gut der Stadt und mit weiteren Sammlungen wurde dann 1978 der Museumsverein gegründet.

Räumung bis Ende Oktober

Viel Herzblut habe er ins Museum gesteckt, und so zeigte Burger noch seine liebsten Bilder, Modelle von der Brückenkapelle und der Burg und –besonders beleuchtet – ein Ratsherrenbecher aus Laufenburg aus dem Jahre 1654. Zwei Stunden lang und mehr könne er über die Exponate erzählen, sagt er.

Bis Ende Oktober muss das Museum geräumt sein – die Neueröffnung ist auf Anfang 2026 geplant. Bild: Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

Für Hannes Burger ist das, nach 16 Jahren als Präsident des Museumsverein, auch ein besonderer Moment. Er wisse nicht, ob er im neuen Museum noch etwas mache. «Vielleicht aber schon», sagt er mit einem verschmitzten Lächeln. Bis Ende Oktober muss das Museum geräumt sein. Die Neueröffnung ist für Anfang 2026 geplant.