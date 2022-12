Laufenburg Stromkosten-Petition geht durch die Decke: «Inbegriff einer schwachen Kommunikation» In Laufenburg steigen die Stromkosten im nächsten Jahr um fast 160 Prozent. Das trifft vor allem viele Liegenschaftsbesitzer und Mieter in der Altstadt hart: Rund 100 Häuser werden noch elektrisch geheizt. Die Stromkosten steigen damit zum Teil auf über 10'000 Franken. In einer Petition stellt die FDP Fragen und fordert Nachverhandlungen.

Das wird teuer: In der Altstadt von Laufenburg werden noch viele Liegenschaften mit Strom geheizt. Nadine Böni

Die Laufenburgerinnen und Laufenburger sind schockiert und konsterniert. Da die Stadt den Strom zu miserablen Konditionen eingekauft hat, steigt der Preis im kommenden Jahr im Schnitt um 156,8 Prozent. Das ist der zweithöchste Anstieg im ganzen Kanton, nur in Oberlunkhofen wird der Strom noch teurer.

«Im Nachhinein ist klar: Wir haben zu lange gewartet mit dem Kauf», sagte Christian Rüede, Vizeammann und Präsident der Elektrakommmission, nach Bekanntwerden der neuen Tarife. Ein Laufenburger, mit dem die AZ spricht, sagt darauf lakonisch: «Davon kann ich mir nichts kaufen.»

Besonders tragisch ist die Situation für die Liegenschaftsbesitzer in der Altstadt. Hier werden noch gegen 100 Liegenschaften mit Elektroöfen geheizt – zum Teil direkt und nicht mit Elektrospeicheröfen, die etwas weniger in die Kosten gehen, da sie im Niedertarif aufheizen. Die Besitzer und Mieterinnen wären froh, auch ihr Stadtteil wäre bereits wie andere an das Fernwärmenetz angeschlossen. Ist es aber nicht.

«Es geht um unsere Existenz», sagt der tief besorgte Laufenburger und eine andere Altstadtbewohnerin fügt an: «Wir wissen nicht, wie wir das im nächsten Jahr zahlen sollen. Die Ferien sind schon mal ganz gestrichen.»

Stromkosten von über 10'000 statt 5000 Franken

Dass es um sehr viel Geld und damit um Existenzsorgen geht, zeigt eine Abrechnung eines Liegenschaftsbesitzers, die der AZ vorliegt. Danach bezahlte die Familie, die wegen der Elektroöfen gut 25'000 kWh Strom bezogen hat, im letzten Jahr fast 5000 Franken. Bei einem Anstieg um 156 Prozent wären es 2023 knapp 13'000 Franken.

Auch wenn der Betrag tiefer ausfallen dürfte, weil die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) ihrer Berechnung einen Musterhaushalt mit einem Stromverbrauch von 4500 kWh (H4) zugrunde gelegt hat – happig bleibt er allemal.

Während der Preis bei einem H4-Haushalt 2023 laut Elcom bei 47.1 Rappen pro kWh liegt, sinkt er beispielsweise für die Kategorie H7 mit einem Verbrauch von 13'000 kWh auf 44.79 Rappen pro kWh. «Das hilft nicht wirklich», sagt der Laufenburger. «Die Stromkosten bereiten uns trotzdem schlaflose Nächte.»

Konsterniert zeigt sich auch die FDP. Sie hat am Dienstag eine Petition auf petitio.ch, der Petitionsplattform der «Aargauer Zeitung» lanciert. Dass das Thema sehr viele Laufenburger beschäftigt, zeigt, dass die Petition innert 24 Stunden schon mehr als 300 Unterstützer erreicht hat.

Mehr als 300 Unterschriften in einem Tag

So schnell ging die Post noch selten bei einer Petition ab. Die nötigen 100 Unterschriften hat sie damit längst übertroffen. Man darf gespannt sein, wie viele Unterschriften sie am Ende der Petitionsfrist – in 28 Tagen – trägt.

In der Petition moniert die FDP, dass die Einwohnerinnen und Einwohner mit einem unadressierten und nicht namentlich unterschriebenen Flugblatt über die Strompreiserhöhung informiert wurden und spricht in einem Begleitschreiben zur Petition vom «Inbegriff einer schwachen Kommunikation».

Diese Kritik an der Kommunikation der Stadt äussern in diesen Tagen viele Laufenburger. Sie sagen, bei einem solchen Preisschock hätte die Stadt eine Orientierungsversammlung anberaumen müssen.

Die Partei weist in ihrer Petition auch darauf hin, dass nun auch das Aufwandbudget der Stadt «massiv nach oben» korrigiert werden muss. Die FDP sorgt sich aber vor allem auch um die Einwohner und Firmen:

«Es geht um private Existenzen, es geht aber auch um Existenzen von Firmen und damit auch um Arbeitsplätze. Mit einer lauen, unpersönlichen Entschuldigung ist es nicht getan!»

Die FDP fordert in ihrer Petition eine umgehende Durchführung einer öffentlichen Orientierung sowie klare und offene Informationen über die erfolgten Einkäufe und deren Konsequenzen. «Es sollen transparent, offen und ehrlich die Mechanismen aufgezeigt werden, die zu dieser ‹Strompreisexplosion› geführt haben.»

Gesamtkonzept «Energie» gefordert

Weiter fordert die Partei im Begleitschreiben zur Petition ein Gesamtkonzept «Energie», das aufzeigt, «wie die Einkaufspolitik von Strom, wie Wärmeverbund und wie der Einsatz von Solarenergie in Zukunft Laufenburg eine stabile Stromversorgung und vernünftige Strompreise bieten kann». Die FDP fragt in der Petition zudem:

«Wer übernimmt die politische Verantwortung und wie soll die Strategie in Zukunft aussehen?»

Wissen will die Partei auch, wie hoch das Vermögen im Eingenwirtschaftsbetrieb der Elektrizitätsversorgung Laufenburg ist. Für die FDP ist klar:

«Die Bezugspreise für Energie müssen nachverhandelt werden!»

Dies dürfte kaum möglich sein – auch wenn die FDP, zu Recht, auf die enge Verzahnung von Laufenburg und Energieerzeugung verweist. So steht in Laufenburg ein Wasserkraftwerk und die Stadt war auch lange Sitz der nationalen Netzgesellschaft Swissgrid. Diese ist schon eine Weile weg (und mit ihr die Steuereinnahmen) und auch das Kraftwerk ist mehrheitlich in deutscher Hand.

«Trotzdem ist es eine Tatsache, dass die Energiekonzerne durch die aktuelle Situation sogenannte ‹Übergewinne› realisieren», schreibt die Partei und schiebt nach:

«Im Sinne einer moralischen Verpflichtung gegenüber der Geschichte Laufenburgs verlangen wir vom Energielieferanten Energiedienst ein Entgegenkommen und Nachverhandlungen!»

Die AZ hat die Fragen und Forderungen der Petitionäre dem Stadtrat vorgelegt und um Antworten gebeten. Auf die einzelnen Anliegen der Petition geht Stadtschreiber Marco Waser nicht ein, sagt aber: «Dem Stadtrat ist es bewusst, dass die Strompreiserhöhungen für Unmut gesorgt haben und er hat diesbezüglich vollstes Verständnis.»

Stadtrat will spätestens Anfang Oktober Stellung nehmen

Es sei jedoch schade, dass die Petitionäre nicht direkt mit dem Stadtrat Kontakt aufgenommen und die Anliegen eingegeben hätten. «Es ist meistens zielführender, Forderungen am gemeinsamen Tisch zu besprechen und Lösungen zu suchen.» Bis anhin seien Forderungen ausschliesslich über den medialen Weg gestellt worden. Zur Petition schreibt Waser, dass diese am Dienstag gestartet worden sei und am 6. Oktober ende.

«Der Stadtrat wird die Forderungen und Fragen der Petition bis spätestens zum Ablauf im Detail prüfen und im Anschluss dazu Stellung nehmen.»

Affaire à suivre.