Laufenburg Mit viel Handwerk und saisonalen Leckereien: Am Wochenende findet der erste Altstadtmarkt statt «100 Prozent handgemacht» – so lautet das Motto des Marktes in Laufenburg, der zum ersten Mal stattfindet und mehr als 20 Marktstände auf dem Laufenplatz zusammenbringt. Auch die ansässigen Ladengeschäfte haben geöffnet und für Verpflegung ist gesorgt.

Franziska Winter (links) und Marlene Weiss auf dem Laufenplatz, auf dem am Samstag der Altstadtmarkt stattfinden wird. Bild: Andrea Worthmann/Aargauer Zeitung

Schmuck, Kinderkleider, Töpferwaren und sogar Produkte aus Alpakawolle werden Besucherinnen und Besucher am kommenden Wochenende am ersten Laufenburger Altstadtmarkt vorfinden. Alles selbst gemacht. Dazu saisonale Lebensmittel, verschiedene Verpflegungsstände und Altstadtatmosphäre direkt am Rhein.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Förderverein Tourismus Laufenburg. Massgebliche Initiantin war Marlene Weiss aus dem Vorstand und Franziska Winter als Präsidentin. Nach einer Vorstandssitzung kam im Gespräch die Idee, den Markt ausschliesslich mit Handwerk und Produkten von lokalen Produzentinnen und Produzenten zu gestalten. Weiss, die auch Stadtführerin in Laufenburg ist, sagt:

«Laufenburg hat seit den Habsburger Zeiten das Marktrecht und so dachten wir, dass es gut zur Altstadt passt.»

Anfang des Jahres hatte der Förderverein Tourismus in einer Klausurtagung die Neuausrichtung und den Jahresplan für den Verein beschlossen. Drei bis vier Themen wurden aus einem Topf voller Ideen herausgearbeitet und die Idee vom Altstadtmarkt wurde direkt verfolgt.

Konzept soll Altstadt attraktiver machen

Für die Organisation gab es unter anderem Hilfe durch ein Konzept vom Bewohnerverein Laufenburg, welches bereits existierte und dazu diente, die Altstadt attraktiver zu machen. Aber auch die Einsicht in Reglemente und Erfahrungswerte von Marlene Weiss, die als Floristin auch selber schon an vielen Märkten vertreten war.

Denkbar ist gemäss Winter und Weiss auch, dass der Markt sich noch weiter ausbauen lässt und man Synergien beispielsweise mit öffentlichen Stadtführungen nutzen kann.

Um das Marketing kümmerte sich Franziska Winter, die auch durch ihre frühere Arbeit im Tourismusbüro viel Know-how mitbringt und ihr Netzwerk dafür nutzte. Mit Zuversicht ging der Verein in die Planung und es meldeten sich so viele Interessentinnen und Interessenten, dass der ganze Laufenplatz voll mit Marktständen sein wird. Auch Ladengeschäfte wie das Vinyl-Café und die Schoggi-Werkstatt werden geöffnet sein.

Festgarnituren werden für den Konsum von Essen und Trinken von den Verpflegungsständen bereitgestellt. Der Verein selber bietet an seinem Stand Würste, Schnitzelbrot und Vegi-Pizzaschnitten an. Es gibt aber auch Lachs vom Feuer, Knoblibrot und Thai-Food sowie Kaffee und Kuchen aus dem «Genuss-Mobil».

Bierbrauen in einer Mikrobrauerei

Neben den handwerklich produzierten Produkten aus Holz, Stoff, Glas, Silber und Ton gibt es auch noch interessante Darbietungen zu bestaunen. So bringen junge Automatiker eine Mikrobrauerei mit und brauen vor Ort zwei verschiedene Sorten Bier. Auch ein Drechsler wird live zeigen, wie er seine Produkte anfertigt. Dies allerdings nur bei gutem Wetter.

Apropos Wetter: Selbiges spielt eine grosse Rolle für den Erfolg des Marktes. Die beiden Frauen sind optimistisch, dass es trocken und schön sein wird, und hoffen auf viele neugierige Besucherinnen und Besucher. Der Altstadtmarkt findet am Samstag, 3. Juni, von 10 bis 16 Uhr auf dem Laufenplatz in Laufenburg statt.