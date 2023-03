LAUFENBURG Er bot ihnen 50 Franken: Seine Sex-Avancen gegenüber zwei 14-Jährigen kommen einen Mann teuer zu stehen Zu sieben Monaten Freiheitsstrafe und 120 Tagessätzen Geldstrafe bedingt hat das Bezirksgericht Laufenburg einen Mann aus dem Fricktal verurteilt. Zu versuchten sexuellen Handlungen mit Kindern und versuchten sexuellen Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt kam noch der Besitz von Kinderpornografie hinzu.

Auch Bild- und Videodateien mit Kinderpornografie soll der Beschuldigte auf seinem Computer abgespeichert haben. (Symbolbild) Bild: M-Production / iStockphoto

Viel sagte der Beschuldigte gegenüber dem Bezirksgericht Laufenburg nicht aus. Die Möglichkeit zum letzten Wort vor der Urteilsverkündung nutzte er aber dann doch: «Ich hatte keine bösen Absichten, es ist doch nichts passiert.»

Nichts passiert – und doch erliess die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg einen Strafbefehl gegen den Mann aus dem Fricktal. Mehrfache versuchte sexuelle Handlungen mit Kindern, mehrfache versuchte sexuelle Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt und mehrfacher Besitz von harter Pornografie lauteten die Anklagepunkte.

Für alles wollte die Staatsanwaltschaft den Mann zu einer bedingten Freiheitsstrafe von neun Monaten, zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen bedingt und zu einer Busse von 3500 Franken verurteilen.

Geld für Fotos und Videos von Geschlechtsteil

Die Vorwürfe der versuchten sexuellen Handlungen mit Kindern und der versuchten sexuellen Handlungen mit Minderjährigen gegen Entgelt stützte die Anklage auf zwei Vorfälle. Ende 2015 soll der Beschuldigte einem 14-jährigen Jungen Geld geboten haben für Fotos und Videos von dessen Geschlechtsteil.

Im Frühjahr 2020 soll es zu einem zweiten ähnlichen Vorfall gekommen sein. Da habe der Beschuldigte einem 14-Jährigen 50 Franken offeriert und ihn aufgefordert, ihm seine Genitalien zu zeigen. In beiden Fällen waren die Jungen aber nicht darauf eingegangen. Daher waren es nur versuchte sexuelle Handlungen.

Dass der Beschuldigte auch 46 Bild- und Videodateien mit Kinderpornografie auf seinem Computer gespeichert hatte, kam 2021 heraus.

«Der Beschuldigte hat mit seinem Verhalten klar und deutlich Grenzen überschritten,» sagte die im Gericht anwesende Staatsanwältin in ihrem Plädoyer. Dass die angesprochenen Jungen unter 16 waren, habe der voll schuldfähige Mann gewusst oder «billigend in Kauf genommen». Die Aussage, er sei davon ausgegangen, dass die Angesprochenen volljährig gewesen seien, nannte sie «eine Schutzbehauptung». Teils zwar geständig, habe er dennoch versucht, die Vorkommnisse zu beschönigen, so die Staatsanwältin.

Das Gericht verzichtet auf eine Geldstrafe

Die Verteidigerin sagte in ihrem Plädoyer, dass der Mann keine pädophilen Neigungen habe. Sie warf der Staatsanwaltschaft Verfahrensfehler und Unterlassungen vor. Der Beschuldigte habe nie Druck oder Gewalt angewendet und stets kooperiert. Sein Verschulden sei nur als leicht zu werten. Die Verteidigung forderte für die versuchten sexuellen Handlungen Freispruch. Nur für den Besitz von Kinderpornografie sei der Mann zu bestrafen, mit 90 Tagessätzen.

So weit absenken wollte das Bezirksgericht das Strafmass aber nicht. Es verurteilte den Mann je bedingt zu 120 Tagessätzen Geldstrafe und sieben Monaten Freiheitsstrafe. Auf die Geldbusse wurde mit dem Argument verzichtet, dass das Verfahren den Beschuldigten ohnehin teuer komme – mit allein mehr als 11’000 Franken Untersuchungskosten plus Gebühren und Anwaltshonorar. Mit dem Schuldspruch muss er dies alles selbst bezahlen.