Laufenburg Entwurf statt Fälschung: Was wirklich hinter dem Bild der falschen Laufenbrücke steckt Das Aquarell von Karl Purrmann aus dem Jahr 1910 zeigt die Laufenbrücke in Laufenburg – allerdings nicht so, wie wir sie heute kennen. Daher wird das Bild für eine Fälschung gehalten. Stadtarchivar Martin Blümcke allerdings lässt das Bild nicht los. Er forscht nach. Und entdeckt schliesslich, welche Geschichte wirklich hinter dem Bild steckt, das eine falsche Laufenbrücke zeigt.

Das Aquarell von Karl Purrmann aus dem Jahr 1910 zeigt die Laufenbrücke in Laufenburg – allerdings nicht so, wie wir sie heute kennen. Bild: Marita Höckendorff

Ein Antiquar aus Gengenbach hat im Frühjahr 2022 im Internet ein grossformatiges Aquarell mit der Laufenbrücke von 1910 angeboten, das Karl Purrmann gemalt hat. Alle Interessierten winkten ab: Diese Brücke hat es nie gegeben. Eine Fälschung, auch wenn die Altstädte rechts und links des Rheins gut abgebildet sind.

Mich liess dieses Kunstwerk nicht in Ruhe. Da war zum Ersten der Name. Hans Purrmann (1880 bis 1966) stammte aus Speyer und wurde an der Akademie der bildenden Künste in München zum Maler ausgebildet. Er ging nach Paris, wurde Schüler und Freund von Henri Matisse und fand seine malerische Form, die er in Stillleben und südländischen Landschaften verwirklichte. Von den Nazis als Anhänger der «entarteten Kunst» diffamiert, emigrierte Hans Purrmann nach Italien und in die Schweiz.

Nicht nur der renommierte Name weckte Interesse

Der Künstler des Brückenaquarells heisst Karl Purrmann und ist ein drei Jahre älterer Cousin von Hans. Er machte eine Lehre als Dekorationsmaler und besuchte die Stuttgarter Kunstgewerbeschule. Trotz vieler Reisen durch Westeuropa, bei denen er sich für Architektur interessierte, blieb er in Württemberg und wurde einmal als «der schwäbische Spitzweg aus Speyer» bezeichnet.

Stadtarchivar Martin Blümcke ging der Geschichte des Bildes nach. Hier zeigt er originale Bilddokumente zum Kraftwerksbau. BIld: Charlotte Fröse

Zum anderen hat mich nicht nur der renommierte Name Purrmann bewogen, das Bild mit der falschen Brücke für das Stadtarchiv zu erwerben, sondern eine Passage in den Erinnerungen von Hermine Böhler (1860 bis 1930), die handschriftlich im Nachlass des Stadthistorikers Professor Adolf Döbele liegen.

In der Genehmigung des Kantons Aargau und des Grossherzogtums Baden für den Bau des Laufenburger Kraftwerks steht die Auflage, die Aktiengesellschaft habe eine neue Brücke über den Rhein zu errichten. Hermine Böhler schreibt: «Dazu wurde ein grosses Preisausschreiben für das beste dem Landschaftsbild angepasste Projekt bekannt gegeben. Dieselben nahm die Schweizerische Baugesellschaft Zürich entgegen, und waren es deren nicht weniger als 92 Bewerber, die ihre Pläne einreichten. Die Pläne wurden in Möbeltransportwagen nach Laufenburg überführt und kamen daselbst in der Turnhalle (der Bezirksschule Burgmatt) zur Ausstellung.»

Es war ein Entwurf und keine Fälschung

Die Prüfungskommission mit Vertretern beider Seiten fand wohl manches Projekt, das ins Landschaftsbild gepasst hätte, aber die Aktiengesellschaft bestimmte die Auswahl nach dem niedrigsten Preis. So erhielt 1910 die zweitplatzierte Zürcher Firma Robert Maillart & Co. den Zuschlag, die heutige zweibogige Laufenbrücke aus Betonsteinen zu wölben. Die erste dieser Art.

Das Aquarell von Purrmann ist eines der 92 Beispiele, wie der neue Brückenschlag hätte aussehen können. Die Konstruktionspläne sind nicht erhalten, aber die Ansicht, wie sich diese Bewerbung zwischen den Häuserfronten optisch einfügen würde.

Die Laufenbrücke verbindet die beiden Laufenburg und ist nach der Felsformation Laufen benannt, die sich einst unterhalb befand. Diese wurde beim Bau des Wasserkraftwerks (1909 bis 1914) gesprengt, die Brücke 1911 durch die neue Laufenbrücke ersetzt.