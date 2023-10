Laufenburg Ukrainekrieg macht Strich durch die Rechnung: Energiedienst muss Wasserstoffpläne überarbeiten Längst hat das deutsch-schweizerische Unternehmen Energiedienst die Bewilligung zum Bau einer 10-Megawatt-Anlage für die Produktion von Wasserstoff vorliegen. Und dennoch lässt es sich mit der Umsetzung des Projekts Zeit. Dabei wollte es sich eigentlich breiter aufstellen, in grüne Mobilität investieren und nicht mehr nur reiner Stromproduzent sein. Gilt das jetzt nicht mehr?

Grüner Wasserstoff wird als zentraler Baustein der Energiewende gepriesen. Mit Riesenpotenzial als Motor für umwelt- und klimafreundliche Mobilität – ein Megathema.

In Laufenburg könnte Energiedienst morgen in die Produktion grünen Wasserstoffs einsteigen. Das deutsch-schweizerische Unternehmen könnte nahe des Rheinkraftwerks in Laufenburg eine Produktionsanlage errichten. Das entsprechende Baugesuch wurde jüngst bewilligt. Und doch sagt Unternehmenssprecher André Büssers: «In nächster Zeit wird sich da nichts tun. Es werde noch keine Bagger auffahren.»

Das Unternehmen Energiedienst will in Laufenburg einmal Wasserstoff produzieren, so wie hier am Standort Wyhlen (D), im Bildvordergrund. Bild: zvg

Aber warum ist das Unternehmen so zurückhaltend? Den Strom müsste Energiedienst ja nicht einmal teuer einkaufen. Produziert es ihn doch selbst in seinen Wasserkraftwerken – Ökostrom sogar, sonst wäre es ja auch kein grüner Wasserstoff.

Aber: Den Strom zu verkaufen, statt ihn in Wasserstoff zu verwandeln, ist wohl einträglicher für das Unternehmen, wenn Büssers sagt: «Wir nehmen das Projekt nur in Angriff, wenn Aussicht besteht, dass wir damit Geld verdienen können.» Und an der Wirtschaftlichkeit des Projekts bestehen aktuell wohl Zweifel. Noch mal ganz neu durchkalkuliert werden müsse es.

Und Energiedienst wägt auch klar ab: Lieber auf Nummer sicher gehen und genügend Strom vorhalten, auch angesichts drohender Knappheiten im Winter. Die Versorgungssicherheit für die Menschen und Unternehmen – die Kundinnen und Kunden – habe Vorrang.

Wasserstoff als Sprit für Brennstoffzellen-E-Lastwagen

In Laufenburg ist eine 10-Megawatt-Anlage nach dem «Power to Gas»-Prinzip geplant. Strom wird verwendet, um durch Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten. Der in Laufenburg produzierte Wasserstoff soll dabei als Sprit für Brennstoffzellen-E-Lastwagen dienen. Mit dem einmal in Laufenburg produzierten Wasserstoff, rechnet Büssers vor, könnten Lastwagen pro Jahr 16 Millionen Kilometer Strecke zurücklegen. 1400 Tonnen pro Jahr sind als Menge angepeilt.

Aber eben: Wann und ob Energiedienst die Produktion in Laufenburg aufnimmt, ist derzeit offen. Man habe ja keinen Druck, die Baubewilligung gelte ja für drei Jahre, so Büssers.

Planungen wurden vom Ukrainekrieg überrollt

Möglich, dass sich die Energiemärkte rechtzeitig genug normalisiert haben. Denn die Wasserstoff-Pläne von Energiedienst reichen Jahre zurück – und wurden jetzt ein Stück weit vom Ukrainekrieg überrollt, wie Büssers auch einräumt. «Damals liessen sich die aktuellen Turbulenzen im Energiesektor noch nicht absehen», sagt er. Dabei wollte Energiedienst eigentlich wegkommen von der reinen Stromproduktion und sich breiter aufstellen.

Die schon bestehende «Power to Gas»-Anlage von Energiedienst in Wyhlen (D) steht seit langem still. Bild: zvg

Und noch etwas dürfte den Elan in Sachen Wasserstoff bremsen: Dass die schon bestehende «Power to Gas»-Anlage von Energiedienst in Wyhlen (D) durch ausgetretene Kalilauge seit mehr als zwei Jahren stillsteht. Auch ein jüngst erfolgter Probebetrieb sei nicht zufriedenstellend verlaufen. «Wann die Anlage wieder in den Regelbetrieb gehen kann, ist derzeit nicht absehbar», sagt André Büssers.