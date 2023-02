Laufenburg Trockenperioden bremsten die Stromproduktion am Rhein – für mehr Gewinn reichte es trotzdem Hitze und Trockenheit haben vergangenes Jahr die Wasserkraftwerke der Energiedienst Holding AG am Hochrhein ausgebremst. Entsprechend gering war deren Produktion. Und doch verbucht das deutsch-schweizerische Unternehmen unter dem Strich ein «robustes Ergebnis». Es erwirtschaftet rund 30 Millionen Euro mehr Gewinn als erwartet.

Jörg Reichert und Klaus Müller, CEO und Finanzchef (v. l.) des Unternehmens Energiedienst, sind mit dem Geschäftsjahr 2022 zufrieden. Hans Christof Wagner

Die Sonne strahlt vom blauen Himmel. Es ist frühlingshaft warm. Tief unten in seinem Bett liegt der Rhein am Wasserkraftwerk Laufenburg, hat kaum Strömung. Schönes Wetter – aber eigentlich Gift für die Energiedienst Holding AG mit Sitz in Laufenburg. Kein Regen, kein Schnee – das macht den Fluss träge. Das bremst die Stromproduktion der Wasserkraftwerke der Energiedienst-Gruppe am Hochrhein aus.

Das war auch schon 2022 so, als die heisse und trockene Witterung die produzierte Menge um total 198 Gigawattstunden (GWh) oder fast 15 Prozent unter dem zehnjährigen Mittel einbrechen liess. CEO Jörg Reichert sagte bei der Bilanzpressekonferenz des deutsch-schweizerischen Unternehmens mit Hauptsitz in Laufenburg:

«Das Geschäftsjahr 2022 war vor allem am Hochrhein von einer sehr schlechten Wasserführung geprägt.»

Es habe nur sehr wenige positive Ausreisser gegeben und die Produktion sei fast ganzjährig unter dem Durchschnitt gelegen, hiess es. Das drückte mit auf die Marge.

Und dennoch: Die Energiedienst Holding AG hat im Geschäftsjahr 2022 ein Betriebsergebnis in Höhe von 103,4 Millionen Euro erreicht. Der Wert liegt damit rund 14 Millionen Euro über dem Vorjahreswert und auch deutlich über den Erwartungen. Zum Halbjahr hatte Energiedienst noch mit einem Betriebsergebnis von nur 70 Millionen Euro gerechnet.

Sondereffekte sorgen für besseres Betriebsergebnis

Doch es gibt ein Aber: Die Steigerung resultierte aus Sondereffekten. Das herausgerechnet, beträgt das Betriebsergebnis nur knapp 60 Millionen Euro und liegt damit mehr als acht Millionen Euro unter dem Wert von 2021. Dafür liegt der Jahresgewinn mit fast 100 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr um rund 15 Millionen Euro höher.

So waren Reichert und Klaus Müller, Leiter Finanzen, unter dem Strich mit 2022 auch zufrieden. Sprachen von einem «robusten Ergebnis», vor dem Hintergrund der schlechten Wasserführung und der Turbulenzen an den Energiemärkten im vergangenen Jahr.

«Das Geschäftsjahr 2022 brachte nie da gewesene Herausforderungen und grosse Unsicherheit bei den Menschen und Unternehmen mit sich», betonte Reichert. Die Energiedienst-Gruppe habe ein turbulentes Jahr hinter sich: Ukraine-Krieg, Preisexplosionen an den Energiemärkten und stark gestiegene Inflation – und nur ein wenig Entspannung in Sicht.

Energiedienst freut sich aber über eine wachsende Kundenzahl. Viele Stromanbieter hätten sich aus dem deutschen Markt zurückgezogen, hiess es. Und gerade die regionalen Versorger können davon profitieren.

80 Prozent mehr Photovoltaikanlagen verkauft

Und die Menschen wollen unabhängiger vom Strompreis werden, via Photovoltaik ihren eigenen Strom erzeugen. Das hat Energiedienst gespürt, hat es doch im vergangenen Jahr 32 Prozent mehr Photovoltaikanlagen installiert und mit einem Plus von 80 Prozent noch mehr verkauft. «Der Druck, in erneuerbare Energien zu investieren, war noch nie so gross», sagte Reichert.

Das binationale Unternehmen kann die Energiepolitik von Deutschland gut mit der Schweiz vergleichen. Die Schweiz agiere, was Eingriffe in den Markt angeht, deutlich zurückhaltender, so Reichert. Währenddessen muss das Unternehmen auf der deutschen Seite die von der Politik beschlossenen Strom- und Gaspreisbremsen managen – eine «Herkulesaufgabe», wie der CEO meinte.

Für 2023 erwartet Energiedienst ein Betriebsergebnis in Höhe von 70 Millionen Euro. «Zu Beginn dieses Jahres lässt sich sagen, die Auftragsbücher sind voll», sagte Müller. Und auch damit, dass jedes Jahr so trocken ausfällt wie 2022, rechnet das Laufenburger Unternehmen nicht.