Laufenburg Energiedienst Holding AG: Generalversammlung bestätigt Thomas Kusterer als Verwaltungsratspräsident Die Aktionäre des Energieproduzenten und Energieversorgers genehmigten neben der Jahres- und Konzernrechnung auch eine Dividende in Höhe von 85 Rappen je Aktie. Das vergangene Geschäftsjahr habe für das Unternehmen «nie dagewesene Herausforderungen» gebracht, hiess es an der Versammlung.

Die Energiedienst-Gruppe beliefert rund 290’000 Kundinnen und Kunden mit Strom. Bild: zvg

Thomas Kusterer bleibt Verwaltungsratspräsident der Energiedienst Holding AG. Die Aktionäre des Energieproduzenten und Energieversorgers bestätigten Kusterer an der 155. ordentlichen Generalversammlung in seinem Amt. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Die Aktionäre genehmigten weiter eine Dividende in Höhe von 85 Rappen je Aktie. Ebenso genehmigte die Generalversammlung unter dem Vorsitz des Verwaltungsratspräsidenten Thomas Kusterer den Lagebericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung sowie den Vergütungsbericht für 2022. Die Versammlung erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung.

Bei den Verwaltungsratswahlen wurden neben Präsident Thomas Kusterer die bisherigen Mitglieder Phyllis Scholl, Philipp Matthias Bregy, Peter Heydecker, Pierre Kunz, Christoph Müller, Renato Tami und Marc Wolpensinger bestätigt.

«Nie dagewesene Herausforderungen»

«Unser Dank gilt auch in diesem Jahr den Mitarbeitenden der Energiedienst-Gruppe. Mit grossem Engagement haben sie dafür gesorgt, dass wir unsere gesellschaftlichen Aufgaben als zuverlässiger Energieproduzent und -versorger sowie als wichtiger Arbeitgeber in der Region erfüllten», lässt sich Kusterer in der Mitteilung zitieren.

Das vergangene Geschäftsjahr habe «nie dagewesene Herausforderungen und hohe Unsicherheit gebracht», sagt Jörg Reichert, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding AG. Gerade die Auswirkungen der Gasknappheit auf die Beschaffungskosten auch am Strommarkt und die grossen Preisschwankungen hätten auch Energiedienst betroffen.

Die Energiedienst-Gruppe beliefert rund 290’000 Kundinnen und Kunden mit Strom. Sie beschäftigt über 1000 Mitarbeitende, davon etwa 50 Auszubildende. (az)