Laufenburg Die Energiedienst Holding AG baut ihr Bürogebäude um – für fast sieben Millionen Franken 2023 wird auf dem Areal des Energiedienstes am Rhein in Laufenburg umgebaut. Während und nach den Arbeiten wird sich für die Mitarbeitenden einiges verändern: Open-Space-Büros, eine Fassade aus Solaranlagen und neue Gastronomie sind mit von der Partie. Das lässt sich der Energieversorger fast sieben Millionen Franken kosten.

Büroräumlichkeiten unmittelbar am Wasser dürften 2024 der Vergangenheit angehören. Bild: Aargauer Zeitung

Die Energiedienst Holding AG lässt dieses Jahr an ihrem Sitz in Laufenburg gross angelegt umbauen, aufstocken und sanieren. Knapp ein Jahr lang sollen die im Sommer 2023 beginnenden Bauarbeiten andauern, zwischenzeitlich werden Mitarbeitende im Provisorium untergebracht.

Der Umbau setze sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen, erklärt Christoph Umbricht, Bereichsleiter Flächenentwicklung und Projekte der Holding. Da wäre einmal die energetische Sanierung der bestehenden Räumlichkeiten, welche der Energiedienst-Gruppe naturgemäss ein Anliegen sei. Diese wird durch neue Fenster, neue Fassadendämmung sowie eine aktive Kühlung mittels Klimaanlage realisiert.

Die Fassade wird in Photovoltaik gekleidet

Zudem soll die Fassade in Photovoltaik gekleidet werden, sodass man den neu benötigten Strom auch gleich selber produzieren kann.

Ebenso modern wie die Gebäudeverkleidung aus Solaranlagen ist das Projekt «Neue Arbeitswelten» der Energiedienst-Gruppe, wobei Laufenburg als Pilotstandort fungieren darf. Alles werde viel offener designt, ganz nach dem Open-Space-Trend, der die Arbeitswelt momentan nicht mehr loszulassen scheint. Damit es im Open-Space nicht zu voll wird, soll das Gebäude auch noch gleich um eine Etage aufgestockt werden, denn:

Einen weiteren Baustein des Umbauprojektes bildet die Zusammenführung der verschiedenen Büros auf dem Areal in Laufenburg. So befinden sich gegenwärtig sowohl im Kraftwerkturm als auch im Bürotrakt Arbeitsplätze. Diese sollen im sanierten Gebäude zusammengenommen werden, was selbstverständlich mehr Platz braucht.

Ebenso wird die alte Cafeteria grunderneuert, die Innenräume vergrössert und eine grosse Terrasse geschaffen. Beginnen solle das Bauprojekt Anfang September diesen Jahres, man gehe von einer Dauer zwischen 10 und 12 Monaten aus, sagt Christoph Umbricht.

Provisorium aus 70 Containern

Kosten habe die Holding in Höhe von 6,9 Millionen Euro, bei momentanem Kurs also so ziemlich das gleiche in der Schweizer Landeswährung, veranschlagt. Dabei betont Umbricht, dass diese Zahl den gesamten Aufwand abdecken soll. Dazu gehört auch der Aufbau des Provisoriums, sowie der Umzug der gesamten Belegschaft der Energiedienst Holding AG in Laufenburg in dasselbe.

Das Provisorium wird ein Containergebäude aus 70 Standardcontainern. Auf zwei Stockwerken soll es den Mitarbeitenden alle Annehmlichkeiten eines völlig normalen Büros bieten, von sämtlicher IT über Wasseranschluss bis hin zu Teppichboden. Das Containergebäude wird ebenso auf dem Areal der Holding am Rhein aufgestellt, der Umzug soll im August stattfinden.

Nach der Fertigstellung der Arbeiten im Sommer 2024 gehe es dann an die nächsten Projekte, namentlich die Nutzung der nun frei gewordenen Räumlichkeiten. Im Kraftwerkturm könnte man dann etwa neue Sitzungsräume realisieren, plant Umbricht schon mal.

Die Bauarbeiten werden gemäss den aktuellen Baustandards durchgeführt, den ökologischen Mehrwert erreiche man dann durch das Resultat der Arbeiten ab nächstem Jahr.