Laufenburg Energiedienst freut sich über Gewinnsteigerung Das Laufenburger Unternehmen bilanziert eine gute erste Jahreshälfte – für die zweite sieht es aber auch Unsicherheiten.

Um sich zukunftsfähig aufzustellen, arbeite die Energiedienst-Gruppe an einer Vielzahl von Projekten. Walter Christen

Energiedienst hat im ersten Halbjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr mehr verdient. Mit Blick in die Zukunft gibt sich das deutsch-schweizerische Unternehmen vorsichtig. Es gebe verschiedene Risikofaktoren. Das geht aus dem Halbjahresbericht des Energieversorgers hervor.

Das um Sondereffekte bereinigte Ebit habe im ersten Halbjahr 2022 34 Millionen Euro betragen. Im Vorjahr habe er zum Stichtag 30. Juni bei 26 Millionen Euro gelegen. Hinter dieser Entwicklung stünden das regulatorische Geschäft im Netzbereich, eine konservative und langfristige Beschaffungs- und Vermarktungsstrategie, Kundengewinne im Vertriebsgeschäft sowie eine «enorm hohe Nachfrage im Fotovoltaik-Bereich», wie Energiedienst schreibt.

«Das erste Halbjahr 2022 war geprägt vom Ukraine-Krieg, von Lockdowns in China, Konjunkturrisiken der Wirtschaft und noch nie dagewesenen Preisentwicklungen bei Strom und Gas. Die Coronapandemie und anhaltend gestörte Lieferketten sorgen für Unsicherheit in der Wirtschaft», bilanziert das Unternehmen. Die aktuelle Versorgungssicherheit halte ganz Europa in Atem. Seit Juni liefere Russland weniger Gas nach Deutschland als vereinbart.

Die stockenden Gasflüsse liessen einen Gasmangel im kommenden Winter befürchten. Ganz Europa sei betroffen – selbst die Schweiz, wenn auch nicht im gleichen Ausmass. Für das stromproduzierende Unternehmen Energiedienst ist nach eigenen Angaben das Gasportfolio ein Ergänzungsgeschäft. Daher sei Energiedienst nur mittelbar von der Situation betroffen. Die Auswirkungen der Gasknappheit auf die Beschaffungskosten auch am Strommarkt beträfen Energiedienst indes schon. Zudem bringe eine verhältnismässig tiefe Wasserführung, auch am Rhein, eine weitere Belastung für den Geschäftsverlauf.

Bi-Nationalität mit der Schweiz hilft

«Doch trotz der herausfordernden Wirtschaftslage und der Entwicklungen am Markt ist es Energiedienst im ersten Halbjahr 2022 gelungen, weiterhin gut zu wirtschaften und seinen gesellschaftlichen Aufgaben als zuverlässiger Energieproduzent und -versorger nachzukommen», so das Unternehmen. Dabei helfe die breite Diversifizierung der Geschäftssparten sowie die Bi-Nationalität zwischen Deutschland und der Schweiz, das Geschäft auch in schwierigeren Phasen auszubalancieren. Mit der «Strategie 2030» sehe sich die Unternehmensgruppe auf Kurs. Die Ergebnisentwicklung bestätige dies ebenso wie die aktuelle Marktlage, obwohl die Anforderungen an einen Energieversorger stark gestiegen seien.

Die konservative Beschaffungsstrategie der Gruppe zahlt sich laut dem Bericht auf langfristige Sicht aus. Der Druck, in erneuerbare Energien zu investieren, sei noch nie so gross gewesen: «Die Ausrichtung der Unternehmensgruppe auf die Erneuerbaren erweist sich einmal mehr als richtig.»

Um sich zukunftsfähig aufzustellen, arbeite die Energiedienst-Gruppe an einer Vielzahl von Projekten. Dabei liege der Fokus auf der Umsetzung der «Strategie 2030». Ein Projekt, auf das Energiedienst stolz ist, ist die Modernisierung der Energiehandelssysteme der gesamten Gruppe. Das Projekt ging in der ersten Jahreshälfte 2022 in die Umsetzung. Ein erstes Modul für Angebote im Bereich der Systemdienstleistungen in der Schweiz wurde bereits erfolgreich in Betrieb genommen. Das Gesamtprojekt wird bis Ende 2022 abgeschlossen.

Highlights im ersten Halbjahr 2022

Energiedienst treibe auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität in Südbaden weiter voran. Am 17. März haben die Schweizer FV-Unternehmen Tritec AG und Winsun AG fusioniert. Mit der Fusion der Schwestergesellschaften, die schon seit 2015 und 2017 Teil der Energiedienst Holding AG sind, sollten Kräfte gebündelt und Synergien noch besser genutzt werden. Entstanden ist die Tritec-Winsun AG. Gemeinsam brächten die zwei bisherigen Unternehmen jeden Arbeitstag drei FV-Anlagen ans Netz – von der auf dem Einfamilienhaus bis hin zur Industrieanlage im Megawattbereich.

Mit einem Spatenstich am 28. April haben die Stadtwerke Rheinfelden und Energiedienst die Bauarbeiten für die Zusammenlegung ihrer Nahwärmenetze in Rheinfelden begonnen. Damit wurde der Startschuss für die rund 320 Meter lange Leitung zur Verbindung der beiden bestehenden Nahwärmenetze gegeben. (az)