Laufenburg Emotionale Achterbahnfahrt mit Petra Neuhaus: Bei «Nummer Sieben muss sterben» bleibt es spannend bis zum Schluss Der Laufenburger Martin Willi stellte am Sonntag in der Kultschüür seinen dritten Kriminalroman vor. Die Hauptkommissarin muss sich darin nebst Mordermittlungen gegen einen Stalker wehren. Was den Reiz des Buches ausmacht, ist die anhaltende Unklarheit, in welcher der Autor seine Leserschaft lässt.

Martin Willi (2. v. r.) stellte sein neues Buch in der Laufenburger Kultschüür vor, von links Manu Gehriger, Stephan Cuber und Manfred Hiefner. Bild: Peter Schütz

Volles Haus an der Buchvernissage in der Kultschüür in der Laufenburger Altstadt: Martin Willi stellte am Sonntagabend seinen neuen Kriminalroman «Nummer Sieben muss sterben» vor. Das Interesse an seinem Buch war gross, alle Sitzplätze waren belegt.

Unter den Gästen befand sich das Team, das im Hintergrund an dem literarischen Neuling mitgewirkt hatte: Verleger Manfred Hiefner von der Edition Königstuhl, Manu Gehriger (Lektorat) und Stephan Cuber (Gestaltung und Satz). Ausserdem traten zum ersten Mal vor Publikum die Sängerin Luana Werdenberg sowie der Gitarrist Jonas Plaz alias «The Bathtub Paragliders» auf – ein würdiger Rahmen also für die Vorstellung eines Krimis, der es in sich hat.

Aktuell mit Stalking und einer nicht konformen Rollenverteilung

Vorschusslorbeeren gab es vom Verleger. «Es ist das Beste, was Martin Willi bislang geschrieben hat», fand Manfred Hiefner. Willi habe die drei wesentlichen Elemente, die gute Krimis ausmachen würden, umgesetzt. Thematisch sei sein dritter Roman mit Kriminalkommissarin Petra Neuhaus in der Hauptrolle aktuell, weil es darin um Stalking und eine nicht konforme Rollenverteilung gehe. Zweitens seien die Charaktere «sehr gut gezeichnet». Und Drittens sagte Hiefner:

«Das Buch hat mich gepackt bis zum Schluss.»

Allerdings könne man den Schluss nur akzeptieren, wenn ein vierter Krimi folgen würde, sagte er. Tatsächlich endet das Buch nach einer emotionalen Achterbahnfahrt auf Seite 187 mit einem Knall, einem Schuss, der die Leserschaft im Ungewissen zurücklässt: Hat der Schuss getroffen? Wenn ja, wen? Oder ging er daneben? Die Auflösung kann nur eine Fortsetzung liefern. Vielleicht 2025, sofern Willi den eingeschlagenen Zwei-Jahres-Rhythmus, in dem er Krimis veröffentlicht, einhält.

Martin Willi las auch selbst aus seinem neuen Buch vor. Bild: Peter Schütz

«Nummer Sieben muss sterben» beginnt mit einem Mord auf offener Strasse – wie aus «heiterem Himmel», so Willi, als er Passagen aus dem Buch vorlas. Das Opfer könnte zufällig oder nach einer den Ermittlern um Petra Neuhaus unbekannten Logik ausgewählt worden sein.

Ein Schreiben an die Kommissarin bringt noch mehr Unruhe ins Spiel: Ein anonymer Verfasser bekennt sich zur Tat, kündigt weitere Verbrechen an und zieht wie in einem Abwasch auch noch über die sexuellen Vorlieben seiner lesbischen Adressatin her. Das ist starker Tobak, der die Protagonisten auf der ermittelnden Seite in grosse Verwirrung stürzt. Zeitlich ereignet sich die Geschichte zwischen den nach Kapiteln gegliederten Kalenderwochen 15 und 27, geografisch zwischen Aarau, Lenzburg, Baden, Wettingen und Laufenburg.

Wettlauf mit der Zeit für Petra Neuhaus

Willi lässt seine Akteure vor Ort agieren, wie in einem Heimspiel. Petra Neuhaus nimmt den Wettlauf mit der Zeit an. Parallel zu ihrem Bestreben, den Fall zu lösen, hängt sich ihr auch noch der Stalker Mister XL an die Fersen – ein widerlicher Typ, der sich ungeniert in ihr Privatleben einmischt. Was die Spannung des Buches ausmacht, ist die anhaltende Unklarheit, ob und wie die verschiedenen Handlungsstränge miteinander verwoben sind.

Der Autor baut die Geschichte auf Fakten und Spekulation, Wahrnehmung und Einbildung auf. Er geht intensiv auf die darin wirkenden Personen ein, beschreibt sie mit ihren vielfältigen Facetten. Manche Personen sind bereits in den Vorgängerromanen «Das Ende des Laufstegs» und «Skelett des Grauens» erschienen, andere, wie «Mister XL», sind neu.

Martin Willi, Jahrgang 1964, ist nebst der Arbeit in einem Brotberuf seit 1990 im Kulturbereich als Theaterpädagoge, Regisseur, Schauspieler und Autor tätig.