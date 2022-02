Laufenburg «Nichts mehr an Groll vorhanden»: So harmonisch startet der neue Stadtrat in die Legislatur Nach vorne schauen und die Vergangenheit abhaken – das ist das Motto im frischgewählten Stadtrat von Laufenburg. Kollegial und teamorientiert nach innen, kommunikativer nach aussen – so will er in die Legislatur 2022 bis 2025 starten. Für frischen Wind und eine Art Neuanfang steht vor allem Stadträtin Rebecca Melton.

Im Vorfeld der Stadtratswahl am 26. September gab es in der Stadthalle Laufenburg eine Podiumsdiskussion. Peter Schütz (15. September 2021)

Wer in einem internationalen Pharmaunternehmen in Basel arbeitet wie Rebecca Melton, lässt im Gespräch oft und gerne mal Anglizismen fallen. Melton spricht von «best possible outcome», dem «bestmöglichen Ergebnis», und meint damit, dass der Laufenburger Stadtrat in seiner aktuellen Zusammensetzung gar nicht besser arbeiten könne.

Diesem gehört die 34-Jährige neuerdings an, erstmals hineingewählt bei den Wahlen im September. Jetzt, ein halbes Jahr danach, sagt sie:

«Es hat mich positiv überrascht, wie schnell da die Wogen geglättet wurden. Da ist nichts mehr an Groll vorhanden.»

Groll hatte es gegeben, als im Sommer 2021 klar wurde, dass Meinrad Schraner, seinerzeit Vizeammann, bei den Wahlen Stadtammann Herbert Weiss herausforderte, um ihn im Amt abzulösen. Schraner hatte gemeinsam mit André Maier den Führungswechsel herbeiführen wollen. Doch am Ende verpasste Schraner sogar den Wiedereinzug in den Stadtrat. Maier gelang das zwar, aber mit den wenigsten Stimmen der fünf Gewählten.

Im Herbst 2021 neu in den Laufenburger Stadtrat gewählt wurde Rebecca Melton. hcw (26. September 2021)

«Leicht mulmig» zur Klausurtagung nach Aarburg

Noch bewegt von den Ereignissen und «leicht mulmig» zumute, wie sie sagt, traf sich Melton mit ihren Ratskollegen das erste Mal am 15. Oktober zur Klausurtagung in Aarburg. Aber: «Ich bin da extrem herzlich willkommen geheissen worden», erzählt sie. Alles sei «super kollegial abgelaufen». Jeder habe seine Wünsche bei der Ressortvergabe anmelden können.

So viel Harmonie hat sie überrascht, weil ihr noch der Streit vom Sommer in Erinnerung war. Wobei die Altgedienten sagen, dass das gute Miteinander und die Kollegialität auch schon früher bestanden hätten, auch zu Schraners Zeit. Gestritten worden sei ja nur wenige Wochen vor der Wahl.

André Maier sieht viele «Baustellen» in der Stadt

«Das war eben Wahlkampf und es ist auch legitim, dass der stattfindet», sagt Maier. Aber jetzt habe der Souverän entschieden und erwarte, dass die Stadträte die Herausforderungen der Stadt angehen. «Es sind auch alle fleissig am Arbeiten», sagt Maier. Es gebe «viele Baustellen», so der fürs Bauen zuständige Stadtrat, der froh darum ist, sein Ressort behalten zu haben.

André Maier ist Stadtrat in Laufenburg. zvg / Aargauer Zeitung

Maier wird es jetzt im Gremium schwer haben, war eine Reaktion auf das Wahlresultat im Herbst. Melton nimmt das nicht so wahr. Sie sagt:

«André Maier ist einer von uns. Wir sind ein Team.»

Wenn jemand Brücken im neuen Stadtrat baut, dann die frischgewählte Melton. Ihr schlägt schon jetzt jede Menge Sympathie entgegen. Weiss sagt: «Sie hat sich sehr gut integriert. Es macht Spass, mit ihr zusammenzuarbeiten.» Vizeammann Christian Rüede meint: «Sie bringt mit der Familienpolitik neue Themen auf die Agenda.» Und Maier lobt: «Sie bereichert und verjüngt den Stadtrat.»

Nach innen einig – und nach aussen? Dass der alte Stadtrat zu wenig kommunikativ sei, hiess es im Sommer 2021. Stadtammann Herbert Weiss verspricht: «Wir sind dabei, die Kommunikation zu verbessern. Wir nehmen die Kritik ernst.»