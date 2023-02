Laufenburg Einmal Narro, immer Narro: Die Altfischerzunft ehrt die Initiatoren der Städtlefasnacht Der sogenannte «Hauptbott» der Narro-Altfischerzunft 1386 Laufenburg am 1. Faisse war wieder die Bühne für die Aufnahme neuer Mitglieder – und die Ehrungen verdienter Narren. Gleich vier Zunftbrüder durften sich über entsprechende Auszeichnungen freuen – einer ist gar seit 60 Jahren mit dabei.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden Zunftbrüder geehrt: (von links) Roger Tröndle (25 Jahre) und Roland Duttlinger (50 Jahre) mit den Zunftmeistern. Thomas Scherzinger und David Giess. Charlotte Fröse/Aargauer Zeitung

Zum «Hauptbott» der Narro-Altfischerzunft 1386 Laufenburg, der am Abend des 1. Faisse in diesem Jahr im katholischen Pfarrheim der minderen Stadt – also badisch Laufenburg – abgehalten wurde, fand sich neben den Zunftbrüdern, viel weiteres buntgekleidetes Volk von hüben und drüben des Rheins ein. Zunftfreunde, Gäste und Abordnungen beider Stadträte waren zudem gekommen, um dabei zu sein, wenn ein neuer Zunftbruder aufgenommen, langjährige Mitglieder geehrt und über das vergangene Jahr berichtet wurde.

Neu in die Zunft aufgenommen, «als Narro bis ans seelig End», wurde Felix Heberle aus Laufenburg-Baden. Die Zunft würdigt am traditionellen «Hauptbott» das Engagement langjähriger verdienter Mitglieder. Für 60 Jahre bei der Zunft wurde Edgar Maier in Abwesenheit geehrt. Für die 25-jährige Mitgliedschaft wurde Roger Tröndle ausgezeichnet. Für 50 Jahre als Zunftbrüder wurden Roland Duttlinger und in Abwesenheit Roland Wasmer mit dem Ehrenzeichen in Gold samt Lorbeerkranz ausgezeichnet.

Zum Auftakt des Hauptbotts trommelten die Jung-Tamburen (vorne im Bild). Auf der Bühne nahm der grosse Zunftrat Aufstellung. Charlotte Fröse/Aargauer Zeitung

Zunftmeister Thomas Scherzinger würdigte Duttlinger und Wasmer als massgebende Initiatoren der Laufenburger Städtlefasnacht, wie sie seit etlichen Jahren bis heute gefeiert wird. Neben den traditionellen Fasnachtsanlässen ergänzen vom 16. bis 19. Februar die neueren Anlässe, wie die Anlandung des Salm, das Open-Air-Guggen-Festival, das «Häxefüür» und weitere Attraktionen, das bunte Treiben in den Gassen und Buden in den beiden Städten.

Erinnerungen an die Corona-Fasnacht

Die alte Zunft präsentierte das Protokoll des letzten Jahres ganz modern und digital: Die Gäste zückten ihre Mobiltelefone und konnten so an einem bunten Quiz zu Fragen des vorigen «Hauptbotts» teilnehmen. Den Blick auf das vergangene Jahr teilten sich die beiden Zunftmeister, Thomas Scherzinger (Baden) und David Giess (Schweiz).

In einem bunten Bilderbogen liessen sie die Ereignisse des letzten Jahres Revue passieren. Bedingt durch die in Deutschland bestehenden Coronaeinschränkungen, konnte im letzten Jahr die Fasnacht nur in der Schweiz gefeiert werden. «Wir konnten aber dennoch eine schöne Fasnacht feiern», betonten die beiden Zunftmeister.

Von den Laufenburger Fasnachtsgruppen und Zünften, den Salmfängern aus der Schweiz und Freunden der Heinrich-Wirri-Zunft Aarau, erhielten die Narronen Geschenke und Grussworte. Die Laufenburger Tambouren glänzten mit einer Einlage und die Jung-Tambouren geleiteten die Zunfträte zu Beginn der Versammlung trommelnd in den Saal. Die Bewirtung übernahmen die Waldgeister Rhina.

Von Generation zu Generation

Die Narro-Altfischerzunft gehört zur Landschaft Hochrhein. Gegründet wurde sie 1386. Die Zunft war eines der 13 Gründungsmitglieder der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte am 16. November 1924 in Villingen. Der sogenannte «Hauptbott» ist die Hauptversammlung der Narro-Altfischerzunft und wird abwechselnd in der Minderen oder Mehreren Stadt abgehalten.

Als neuer Zunftbruder aus der Minderen Stadt wurde Felix Heberle (links) aufgenommen, daneben Zunftmeister Thomas Scherzinger. Charlotte Fröse/Aargauer Zeitung

Die Mitglieder nennen sich Zunftbrüder. Die Kinder der Zunftbrüder nennt man Narrensamen, die Ehefrauen werden Zunftwiebli genannt. In die Zunft werden nur Männer aufgenommen. Der verkleidete Zunftbruder ist ein «Narro». Als Besonderheit gibt es eine Narrönin, getragen wird das Kleid von einem hochgewachsenen Mann.

Das Narrenkleid ist mit vielen bunten «Blätzli», in Anlehnung an Fischschuppen, besetzt. Jeder Zunftbruder hat eine individuelle Maske. Sie wird aus Holz von Hand geschnitzt. Die Masken sind zum Teil sehr alt und werden oft von Generation zu Generation vererbt. Einmal aufgenommen, bleibt das Mitglied Zunftbruder bis zum Tod.