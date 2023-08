Laufenburg Ein «Schildkrötentempel» ohne Schildkröte: Das Rehmann-Museum zeigt Werke von 50 Kunstschaffenden Am 1. September eröffnet das Laufenburger Rehmann-Museum seine neue Ausstellung – und feiert damit die Kunst im Kleinen. 50 Künstlerinnen und Künstler stellen Objekte im Miniaturformat aus. Auch Kunstwerke von heimischen Kunstschaffenden sind dabei.

Eine Schildkröte sucht man vergebens, die teilweise zerstörte Plastik «Schildkrötentempel» aus dem Jahre 1966 des Schweizer Künstlers Peter Storrer dagegen ist ausgestellt. Als Ausgangspunkt und Namensgeber der neuen Ausstellung im Laufenburger Rehmann-Museum steht der Tempel für sich allein und doch mittendrin. Thematisiert werden soll die zeitgenössische Bildhauerei im Dialog mit derjenigen des 20. Jahrhunderts im Klein- und Miniaturformat.

Freuen sich auf den baldigen Start der Ausstellung (v. l.): Stiftungsratspräsident Rudolf Lüscher, Kurator Michael Hiltbrunner, Geschäftsführerin Patrizia Solombrino und Daniel Waldner (technische Leitung und Ausstellungsarchitektur). Bild: Andrea Worthmann

Die Exponate stammen aus Kunstsammlungen der Städte Zürich und Basel, aus dem «Eduard Spörri»-Museum in Wettingen und von den Künstlerinnen und Künstlern selbst. Teils wurden Objekte für die Ausstellung frisch angefertigt, teils liegt die Fertigung zurück in den 1940er-Jahren wie beim Bronzekopf von Erwin Rehmann. Auch von Dora Freiermuth aus Laufenburg und Daniel Waldner aus Kaisten sind Objekte zu sehen.

Der Ausstellungsraum befindet sich im oberen Stockwerk des Museums. Mit Ausnahme einiger weniger Exponate am Eingang und am Fuss der Treppe. Oben angekommen, bietet sich den Besucherinnen und Besuchern der Blick auf ein Tischkonstrukt, verwinkelt und mit mehreren Ebenen. Darauf zu sehen: die vielen kleinen Plastiken, Objekte und Skulpturen von 50 Kunstschaffenden aus dem Raum Basel, der Umgebung Laufenburg und Zürich, viele davon noch aktiv.

Die Perspektive erschafft verschiedenste Sichtweisen

Weitere Kleinobjekte befinden sich am Boden, an der Wand oder in Vitrinen des Raumes, wo sie für sich stehen. Hingucker und zentrale Ausstellungsfläche ist das Tischkonstrukt von Daniel Waldner, der dies eigens für die Ausstellung entworfen hat. Wo welches Exponat letztlich seinen Platz gefunden hat, ist dem Kurator Michael Hiltbrunner zu verdanken, der, wie er zugeben musste, einige Male auf- und wieder umstellte. Er sagt: «Die Objekte leben wie in einem Habitat und verteilen sich, wie sie sich wohlfühlen.»

Es herrsche schon eine strenge Ordnung bei der Aufstellung, fügt Hiltbrunner hinzu, man brauche aber ein bisschen Zeit, um sie zu entschlüsseln. Beim Umrunden der Fläche ergeben sich immer wieder neue Perspektiven. Geschäftsführerin Patrizia Solombrino ist sich sicher, dass sich die Betrachtenden ihre ganz eigenen Gedanken dazu machen.

Exponate der Ausstellung «Schildkrötentempel» im Museum Rehmann. Bild: Andrea Worthmann

Im Fokus stehe die Ästhetik des Formats selbst: von klassischen Materialien wie Bronze bis zu experimentellen Medien der aktuellen Objektkunst, darunter Keramik, Bioharz, Holz, Papier und natürlich Metall.

Das Programm zur Ausstellung bietet über den gesamten Zeitraum der Ausstellung verschiedene Veranstaltungen, beginnend mit der Vernissage am 1. September. Drei Konzerte, ein Workshop mit dem Künstler Daniel Waldner, ein Gespräch über die Ausstellung, Lyrik, aber auch klassische Führungen sowie der Ausflug zu Erwin Rehmanns Brunnenplastiken.

Und die Schildkröte? Interessierte erfahren vor Ort, was es damit auf sich hat und warum es keine zu sehen gibt. Als bedrohte Spezies soll ihr jedoch eine spezielle Hochachtung entgegengebracht werden. Die Ausstellung ist bis Anfang Februar 2024 zu sehen.