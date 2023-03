Laufenburg Die neuen Tische und Bänke stehen: Am Flösserplatz kann die Wandersaison 2023 kommen Ehrenamtlich für Gemeinde und Natur unterwegs – das zeichnet den freiwillige Helferkreis in Sulz aus. Eine lose Gruppierung von engagierten Pensionierten hilft der Stadt beim Unterhalt von öffentlichen Orten und Plätzen. Edwin Rüede organisiert die Einsätze und erzählt, was die Freiwilligen bei ihrem Tun motiviert.

Edwin Rüede steht vor der neuen Tischgarnitur am Flösserplatz in Rheinsulz. Bild: Andrea Worthmann/ Aargauer Zeitung

Der erste Arbeitseinsatz liegt bereits hinter ihnen. Erste öffentliche Plätze sind inspiziert, gesäubert und für Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber aufgehübscht. Nun können die ersten Wanderer den Wanderweg geniessen.

Um die Attraktivität der damals noch eigenständigen Gemeinde Sulz zu steigern, initiierte die «Standortmarketing-Gruppe» 2006 den Ausbau eines Wanderweges rund um Sulz. Dieser ist mittlerweile gut 18 Jahre alt, 25 Kilometer lang und eine feste Grösse im Aargauer Wandertourismus.

Aus der anfänglich aus sechs Personen bestehenden Gruppe entstand der freiwillige Helferkreis Sulz mit jetzt 26 ehrenamtlichen Helfern. Edwin Rüede ist seit seiner Pensionierung 2014 dabei. Er koordiniert die Einsätze und teilt die Helfergruppen ein. «Einen Vorstand oder Chef haben wir nicht», betont er.

Nach vier Stunden Arbeit gemütliches Zusammensein

Da sich die ersten Gruppen vor allem um den Unterhalt und die Pflege des Rundwanderweges kümmerten, ist diese Arbeit auch nach wie vor ein Bestandteil ihres Tuns. Die Gruppe hat von März bis Oktober acht feste Arbeitstage im Jahr, die immer am ersten Mittwoch im Monat stattfinden. Am Nachmittag wird vier Stunden gearbeitet und anschliessend gemütlich zusammengesessen.

Zu den Kernaufgaben gehören der Unterhalt und die Pflege von Rastplätzen entlang der Wanderwege. Im Frühjahr gibt es Kontrollen und eine Reinigung. Im Sommer werden die überwachsenen Stellen gemäht und begehbar gemacht. Rüede sagt:

«Wir schauen auch, dass die Ruhebänke entlang des Rheins einladend und in einem guten Zustand sind.»

Ausserdem werden die Rastplätze mit Brennholz versorgt. Den Forst unterstützend, kümmert sich die Gruppe um das Freischneiden und Säubern von Fahrverbotsschildern an Waldeingängen. Auch dem Natur- und Vogelschutzverein Sulz-Laufenburg helfen die Ehrenamtlichen bei der Bekämpfung von Neophyten.

Als grösseres Projekt des vergangenen Jahres wurden am Flösserplatz im Rheinsulz neue Tische und Bänke aufgestellt. Für 2023 ist eine weitere Tischgarnitur auch an der Turnhalle in Sulz geplant. Eine Gruppe kümmert sich zudem um den Waldlehrpfad. Dort werden die Beschriftung an den Bäume überprüft. Zudem kann der Weihnachtsmarkt in Laufenburg auf die Beteiligung der Gruppe beim Auf- und Abbau der Buden zählen.

Viele Arbeiten wiederholen sich und sind Dauerbrenner, erklärt Rüede. Vor Saisonbeginn im Frühjahr werden entlang des Wanderwegs Laub entfernt und Steine beiseite geräumt, sofern nötig.

Frauen in der Gruppe sind immer willkommen

Die motivierten und pensionierten Helfer sehen den Einsatz für die Öffentlichkeit als sinnvoll an. Kameradschaft und die Begegnung mit Menschen, deren Wege sich sonst nicht oft kreuzen, motiviert sie ausserdem zu ihrem Ehrenamt. «Die Geselligkeit hat aber durchaus auch einen wichtigen Stellenwert», ergänzt Rüede.

Neben den regulären acht Einsatztagen hatte die Gruppe vergangenes Jahr 15 weitere Einsätze. In Arbeitsstunden waren dies dann total 1180. Nach wie vor gebe es keine Frauen in der Gruppe, sagt Rüede. Aber sie seien immer willkommen.